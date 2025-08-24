כפי שפורסם ב-i24NEWS: שר החוץ ייצא הלילה לארה"ב

מומלצים -

כפי שפורסם ב-i24NEWS: שר החוץ גדעון סער ייצא הלילה (ראשון) לביקור מדיני בארצות הברית. הוא מיועד להפגש שם עם מזכיר המדינה והיועץ לבטחון לאומי מרקו רוביו, על פי הזמנתו. בנוסף ייפגש עם המזכירה לביטחון המולדת של קריסטי נואם ועם ראשי הארגונים היהודיים.

הפגישה בין סער לרוביו תתקיים ביום רביעי בוושינגטון הבירה, במחלקת המדינה האמריקנית. השניים נפגשו בפעם האחרונה בחודש פברואר בזמן ביקורו של רוביו בישראל. המזכירה לביטחון המולדת נואם ביקרה בישראל בחודש מאי, לאחר רצח עובדי שגרירות ישראל בוושינגטון ירון לישנסקי ושרה לין מילגרם ז"ל.

במהלך הביקור יתקיימו פגישות גם עם ועידת הנשיאית - ארגון הגג של הארגונים היהודיים בארצות הברית, הנהגת ארגון איפא"ק וכן יערוך קבלת פנים לראשי הקהילה היהודית ולנוצרים ידידי ישראל.

לפני כשלושה שבועות ביקר סער בדיון מיוחד של מועצת הביטחון של האו"ם בניו יורק בנושא מצב החטופים. בדבריו אמר השר כי "הגעתי היום לאומות המאוחדות משום שהחטופים שלנו עדיין מורעבים ומעונים על ידי חמאס והג’יהאד האסלאמי בצינוקי עזה". עוד הוסיף כי "האמת חייבת להיאמר: ישראל מאפשרת העברת כמויות עצומות של סיוע לעזה".