נתניהו על דברי הרמטכ"ל: המתווה קובע את החזרת כל החטופים

ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר היום (רביעי) כי "המתווה קובע את החזרת כל החטופים", זאת בתגובה לדברי הרמטכ"ל אייל זמיר הנוגעים לשחרור של 200 מחבלים עבור החלל החטוף הדר גולדין.

עוד הוסיף רה"מ כי "עד כה שוחררו כל החטופים החיים ואני מקווה שבקרוב ישוחררו כל החטופים החללים. אין קשר בין המחבלים לבין שחרור חטופים. הדרג המדיני הורה לדרג הצבאי לטהר את השטח ממחבלים.

לפרז את רצועת עזה ולפרק את החמאס מנשקו. הכל בהתאם למתווה כאמור".

בתוך כך, הפרשן לענייני צבא וביטחון של ערוץ i24NEWS פרסם אמש ב"מהדורה המרכזית" את המלצת הרמטכ"ל על המחבלים הנמצאים ברפיח: "אם יהיו מוכנים לשחרר את גופתו של הדר גולדין - נהיה מוכנים לשקול את הוצאת המחבלים בקו הצהוב זאת בתנאי שייצאו משם לא חמושים - ללא נשק".