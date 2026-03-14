בכיר במל"ל ל-i24NEWS: סוכלו עשרות פיגועים בחודשים האחרונים

בהמשך לשורת ניסיונות הפיגועים האחרונים באירופה ובארצות הברית, גורמי ביטחון בישראל מציינים כי איראן הסירה כל עכבות במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים וישראלים ברחבי העולם.

במטה לביטחון לאומי (המל"ל) מסבירים כי לאורך שנים פעלה איראן באופן מדוד יחסית ובחשאיות, תוך שימוש בשלוחים מגוונים, ממאפיה מקומית ועד שכירי חרב כדי לטשטש את הקשר הישיר אליה. רוב המוחלט של הניסיונות הללו סוכל על ידי ישראל.

כעת, לעומת זאת, התמונה השתנתה באופן משמעותי: טהרן נתנה אור ירוק לכל הגופים לפעול בכל דרך אפשרית, ללא מאמץ להסתיר את מעורבותה. המאמץ האיראני מתמקד כעת בביצוע פיגועים נגד קהילות ישראליות ויהודיות, הן באתרים רשמיים כמו שגרירויות ונציגויות, והן במוסדות אזרחיים. במקביל נרשמה עלייה חדה בכמות ניסיונות הפיגוע ברחבי העולם.

בישראל מדגישים כי מתקיים מאמץ חובק עולם של גופי הביטחון, בשיתוף פעולה עם מדינות רלוונטיות, כולל מדינות עוינות לסכל את האיומים. "בסוף כל מדינה לא מעוניינת בפיגועים בשטחה, ולרוב תסכל אותם ותשתף איתנו פעולה", נמסר. הטיפול באיומים על מוסדות רשמיים מובל על ידי השב"כ (בשיתוף המוסד), בעוד המל"ל מטפל באיומים האזרחיים בשיתוף מערכת הביטחון.

בכיר במל"ל אישר ל-i24NEWS: "סוכלו עשרות ניסיונות פיגוע במטרות יהודיות וישראליות בחודשים האחרונים"

בשבועות האחרונים פנה המל"ל לציבור הישראלי בחו"ל עם מסרים כלליים ופרסם אזהרות מסע למדינות ספציפיות, בהן מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, ארמניה, גאורגיה ואזרבייג'ן, מחשש שגורמי טרור ינסו לבצע פיגועים נגד ישראלים במקומות אלה.

בין ההמלצות לישראלים השוהים בחו"ל: להצניע סממנים יהודיים וישראליים במרחב הציבורי, לנקוט אמצעי זהירות מוגברים בכל יעד, בדגש על מדינות הסמוכות לאיראן, להימנע משיתוף מידע אישי בזמן אמת ברשתות החברתיות ולהימנע מהגעה לאזורים ואתרים המזוהים כיהודיים או ישראליים, דוגמת בתי חב"ד ובתי כנסת.