ריבונות ביו"ש על הפרק? מה נתניהו ינסה להוציא מטראמפ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא מחר בבוקר לפלורידה, שם ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביום שני, באחוזתו הפרטית במאר-א-לאגו.

שני המנהיגים צפויים לדון במספר נושאים, המרכזי שבהם הוא המעבר לשלב השני של הסכם הפסקת האש עם ארגון הטרור חמאס. בזמן שבארצות הברית מעוניינים לעבור מוקדם ככל הניתן לשלב ב', הכולל את שיקום רצועת עזה ופירוק חמאס מנשקו, נתניהו מתכוון להתעקש שהמעבר לא יכול להתבצע ללא השלמת השלב הראשון במלואו, הכולל את החזרת גופתו של רן גואילי ז"ל, החטוף האחרון שנותר ברצועת עזה.

בנוסף ידונו טראמפ ונתניהו בנושא איראן - ראש הממשלה ידגיש בפני הנשיא האמריקני כי ישראל אינה מעוניינת בסבבי לחימה מול איראן, אלא בהפלת משטר הרפובליקה האיסלאמית, כפיתרון קבוע לאיום על ישראל. כמו כן נתניהו מעוניין להעביר לטראמפ מסר של חשש מפני מיצוי הפסקות האש בכל הגזרות בהן ישראל נלחמה בשנתיים האחרונות, בהן גם לבנון וסוריה.

הפגישה צפויה להיות בעלת אופי סמי-ידידותי ופחות רשמי ממה שמתרחש לרוב בפגישות בין השניים, זאת בשל מיקומה ומועדה - אחוזתו הפרטית של טראמפ, כאשר ארצות הברית נמצאת בעיצומה של תקופת חגים ממושכת.

בזמן שנתניהו ייוועד עם טראמפ בארצות הברית, בינתיים בישראל הוא צפוי להתמודד עם אתגר דווקא מכיוון הקואליציה - במהלך השבוע פורסם ב-i24NEWS כי מספר חברי כנסת פנו ליושב ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, בבקשה לקדם את הצעת החוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון, דווקא בזמן שנתניהו ישהה מחוץ לארץ.