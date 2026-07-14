גיא עזריאל דיווח הערב (שלישי) במהדורה המרכזית כי בישראל מעריכים שארצות הברית מגבירה את ההכנות לאפשרות של חזרה לעימות צבאי מלא עם איראן. גורמים הנמצאים בקשר עם וושינגטון מתארים היערכות משמעותית לתרחיש של חידוש לחימה עצימה, אולי כבר תוך מספר שבועות. לדבריהם, האמריקנים כבר עובדים על תוכניות מבצעיות. גורם ישראלי טען: "מלחמה תהיה, השאלה היא רק מתי".

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בשלב זה ישראל בעיקר עוקבת מהצד אחרי ההתפתחויות: קריסת מזכר ההבנות, העימות המוגבל סביב פתיחת מצר הורמוז והצעדים האחרונים של המשטר האיראני. בירושלים גוברת ההערכה כי מכלול ההתפתחויות הללו מצביע על מגמה אחת: הסלמה מחודשת, שעשויה להוביל לחידוש הלחימה.

בתוך כך בימים הקרובים צפויה להתקיים פגישה בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אם כי מועד הפגישה טרם נקבע סופית. נזכיר כי מבצע "שאגת הארי" יצא לדרך זמן קצר לאחר פגישת השניים בפברואר, שבמהלכה הוצגו לנשיא האמריקני דו"חות מודיעין.