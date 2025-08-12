נתניהו במסר לאיראנים: "צאו לרחובות - חופש הוא לא חלום"

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שלישי) פנייה ישירה בוידאו לעם איראן, בה האשים את הנהגת המדינה בהבאת "מלחמת 12 הימים" ובהידרדרות המצב הכלכלי וההומניטרי במדינה. "הכל קורס - אין מים נקיים לילדים, יש חום כבד, אינפלציה וחוסר חשמל", אמר נתניהו, כשהוא מצטט דברים שאמר לאחרונה נשיא איראן על משבר המים הצפוי.

נתניהו הציע סיוע ישראלי מקיף לניהול מים, מיחזור והתפלה, "ביום שבו איראן תהיה חופשית". לדבריו, "ברגע שתשתחררו - מומחי המים של ישראל יגיעו לכל עיר באיראן עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר".

בפנייתו קרא נתניהו לאזרחים האיראנים "לקחת סיכונים למען החירות", לצאת לרחובות, לדרוש צדק ולהתנגד ל"דיקטטורה של האייתולות". לדבריו, משטר טהרן "מעדיף לממן את חמאס, חיזבאללה והחות'ים במאות מיליארדי דולרים, במקום להשקיע בבתי חולים, חינוך ותשתיות באיראן".

נתניהו חתם את דבריו באמירה: "אתם לא לבד - ישראל, ואני אישית, עומדים לצדכם. אם תרצו - איראן החופשית היא לא חלום".