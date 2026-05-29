מעולם כנראה לא עקבו בישראל באדיקות כל כך אחרי בחירות לפרלמנט בסלובניה. בירושלים עקבו מקרוב, התפללו חזק חזק - וכיוונו שאחת המדינות הכי אנטי-ישראליות באיחוד תחזור להיות מדינה ידידותית.

זה קרה עם עלייתו של יאנז יאנשה, מנהיג מפלגת הימין, שחזר לכס ראש הממשלה. וכך הפכה סלובניה - ממדינה שהכירה במדינה פלסטינית ולא שידרה את האירוויזיון בגלל שהייתה שם משלחת ישראלית - למדינה שתומכת ביהודה ושומרון ורוצה להעביר את השגרירות לירושלים.

אז איך הפכה סלובניה ושני מיליון אזרחיה למדינה חשובה כל כך באסטרטגיה הישראלית בכל הקשור לאירופה? הסיבה קשורה למה שקרה לפני מספר שבועות בשכנתה, הונגריה.

במערכת בחירות דרמטית במיוחד, הונגריה רשמה מהפך פוליטי שכואב מאוד לדיפלומטיה הישראלית. הונגריה תחת אורבן הייתה למדינה היחידה באירופה שהזמינה לביקור את ראש הממשלה נתניהו, למרות צו המעצר שהוצא נגדו בבית הדין בהאג. אורבן לא היסס ולא מצמץ, ועמד תמיד לצידה של ישראל.

היו מקרים בבריסל שראינו ששאר המדינות הצביעו בעד צעד מסוים נגד ישראל, והונגריה בלמה את זה. במשך שנים, הווטו ההונגרי באיחוד האירופי (שבו חברות 27 מדינות) נתן לישראל שקט תעשייתי, ובלי יכולת של מדינות אנטי-ישראליות לקדם יוזמות.

בין ישראל לצ'כיה יש בשנים האחרונות יחסי קרבה, וירושלים יודעת שלא מעט פעמים אפשר לסמוך על פראג. היחסים בין שתי המדינות רק צוברים תאוצה; לדוגמה, לפני כמה שבועות הוביל שר החוץ הצ'כי משלחת של 50 אנשי עסקים כדי לקדם את הקשרים העסקיים בין המדינות.

אבל גם לחברות הכי גדולות של ישראל יש קווים אדומים. קחו לדוגמה את הסרטון של השר בן גביר, שבניגוד לעמדת ההסברה של משרד החוץ ודובר צה"ל, הגיע ותיעד את העצורים מהמשט הטורקי והפיץ את החומרים בפומבי. מה שגרם גם לידידות של ישראל באירופה לקרוא לשגרירים הישראלים לשיחת נזיפה ולגנות את המהלך.

גם התמונות שמגיעות מיהודה ושומרון של אלימות נגד פלסטינים והתבטאויות של פוליטיקאים ישראלים לא עושים חיים קלים לשגרירים שמייצגים את ישראל בבריסל. צעד כזה מעורר דעת קהל מקומית, דוחף אותם לחפש צעדים נגד ישראל. ודעת הקהל היום באירופה היא לא בעדנו, וכל צעד, כל דלק, כל אקט שמוסיף למחאה דוחף את הפוליטיקאים שם לחשוב איך לרצות את הקהל ואיך לנקוט בצעדים נגדנו.

אז לסיכום, המצב באירופה לא קל, אבל עם המשך העבודה הדיפלומטית של משרד החוץ, ואם שרים ישראלים ידברו פחות - יש סיכוי שהדברים יהיו טובים יותר. בכל זאת, מדובר בשותפת הסחר הגדולה ביותר של ישראל, אז יש עניין רב שהיחסים בין ירושלים לאירופה יהיו טובים.