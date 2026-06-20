ביקורת בישראל על טראמפ: "לא מבין מול איזו אידיאולוגיה הוא מתמודד"

בעוד שהמדיניות של ראש הממשלה בנימין נתניהו היא להימנע מלתקוף את נשיא ארה"ב טראמפ באופן אישי - בבוודאי שלא כמו שניסה לטעון סגן הנשיא ואנס - שרי הקבינט נזהרים מאוד בלשונם. במקביל, בשיחות סגורות בירושלים נשמעת ביקורת חריפה על התפיסה של טראמפ ושל מובילי המו"מ בכל מה שנוגע לאיראן ולחיזבאללה. גורמי המקצוע אומרים שהאמריקאים מתקשים להבין את האידיאולוגיה שמולה הם מנהלים משא ומתן.

"אפשר לסכם את זה במשפט אחד", אמר אחד הגורמים, "טראמפ לא מדבר שיעית". לדבריו, הנשיא האמריקני וצוותו אינם מבינים מה מניע את מקבלי ההחלטות בטהרן ובחיזבאללה. גורם נוסף אומר לנו באופן ציורי - "הוא מנגב חומוס בטורטייה".

יצוין כי הנחת הבסיס כמובן היא שהאיראנים מעוניינים לנצל את ההסכם הזה - כדי להתעצם כלכלית וצבאית כאשר הם אינם מבטיחים כמעט דבר בנוגע לתכנית הגרעין ולא פחות חמור מכך מרחיבים את השפעתם באזור דרך חיזבאללה וארגוני הטרור האחרים.