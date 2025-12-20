דיווח: בישראל מודאגים מהתחמשות איראן, נתניהו יציג לטראמפ אפשרויות תקיפה חדשות

לקראת פגישת הפסגה בפלורידה: רשת NBC האמריקנית דיווחה היום (שבת) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להציג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אפשרויות נוספות לתקיפה באיראן - זאת כחצי שנה לאחר תום מבצע "עם כלביא".

מקורות נוספים ציינו כי נתניהו צפוי להציג טענה לפיה התרחבות תוכנית הטילים הבליסטיים האיראנים היא איום שעשוי לחייב פעולה מהירה. עוד עולה מהדיווח כי הסוגייה מדאיגה גורמים ישראלים - שצפויים להעלות את הסוגייה במהלך הפגישה בין המנהיגים, שמתוכננת ל-29 בדצמבר.

כזכור, השניים אמורים להיפגש באחוזת מאר א-לאגו בסוף החודש הבא, מספר חודשים לאחר פגישתם הקודמת.

בחודש שעבר דיווחנו כי בעקבות הרמזים מישראל על הנכונות לחדש את התקיפות באיראן, גורמים מערביים מזהירים כי גוברים הסיכויים לעימות מחודש בין המדינות. לדברי הגורמים, בעוד שלא מזהים במערב מאמץ איראני משמעותי לחדש את תכנית הגרעין, ישנה השקעה משמעותית בשיקום יכולות הטילים הבליסטיים, מה שנתפס בטהרן כדחוף יותר לביטחון הלאומי שלהם.

היכולות הבליסטיות, כך מעריכים, צפויות להיות פחות מדויקות מבעבר בשל הנזק שגרמה ישראל לתשתיות הייצור של המערבלים הפלנטריים במהלך המלחמה. על פי הגורמים המערביים, איראן הבינה שהיא זקוקה לכמות גדולה של טילים על מנת לפגוע בבטן הרכה של ישראל.

כמו כן הגורמים הוסיפו כי "החשש ממיסקלקולציה וחידוש העימות נובע בין היתר מהעובדה שכמו בישראל, איראן מרגישה שהיא נמצאת תחת איום קיומי".

באשר לתוצאות המתקפה המחודשת, ההערכה היא כי הנזק ההדדי יהיה משמעותי: "האיראנים יודעים שאם הם יתקפו, ישראל תבצע מגוון רחב של מתקפות כולל נגד המשטר. אם זה יקרה, ייגרם נזק כבד. האיראנים יורידו גורדי שחקים בתל אביב, ובטהרן נראה הרס רב".

על פי הגורמים, ישראל עשויה ללכת על ניסיון לשינוי המשטר באיראן, אבל לא בטוח שתזכה לתמיכה אמריקנית: "לא רואים את טראמפ נכנס לניסיון כזה, הוא למוד ניסיון מטעויות של נשיאים קודמים לפניו".