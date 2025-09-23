גורם ישראלי בכיר: "סבירות גבוהה לפגישה בין רה"מ לא-שרע בוושינגטון ביום שני"

מומלצים -

בצל התקדמות השיחות על הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, גורם ישראלי בכיר מסר הערב (שלישי) ל-i24NEWS כי ישנה "היתכנות גבוהה לפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא סוריה אחמד א-שארע בוושינגטון ביום שני". צפו בדיווח המלא מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד

מוקדם יותר דווח בכלי תקשורת ערביים כי ארצות הברית מפעילה לחץ על הצדדים להגיע להסכם עד יום חמישי הקרוב. הדברים מתווספים להודעתו של נתניהו מיום ראשון הקרוב, לפיה "יש התקדמות במגעים מול סוריה - אך עוד חזון למועד".

בשבוע שעבר גורם סורי המקורב לא-שרע, מסר ל-i24NEWS כי בשבועיים האחרונים חלה התקדמות משמעותית מאוד בדרך לחתימה על הסכם ביטחוני בין ישראל למדינתו. לדבריו אין לפסול גם פגישה משולשת ישראלית-סורית-אמריקנית. במקביל, דיווח סורי מפי מקור דיפלומטי כי פגישה ישראלית-סורית תתקיים מחר בבאקו, בירת אזרבייג'אן.

אתמול, נשיא סוריה התייחס למשא ומתן ואמר כי "ישראל לא צריכה לפחד מסוריה, מאחר שהיא מבצעת את ההתקפות במדינתנו". א-שרע אמר כי במידה וישנם חששות, יש לדון בהם באמצעות מתווכים אזוריים ובין-לאומיים, כמו ארצות הברית.