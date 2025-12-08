ביקור בן 5 ימים: נתניהו יפגוש את טראמפ בארה"ב ב-29.12

בישראל אישרו היום (שני) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יטוס לביקור מדיני בן חמישה ימים בארצות הברית, במהלכו ייפגש עם הנשיא דונלד טראמפ.

בשבוע שעבר שוחח בטלפון ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית, כאשר האחרון הזמין אותו לפגישה בבית הלבן בזמן הקרוב. השיחה בין השניים עסקה באתגרים האזוריים, ובעיקר סביב השלמת פירוק ופירוז רצועת עזה.

כמו כן, צפוי הביקור להיערך ברקע בקשת נתניהו לחנינה במשפטו ובקשת טראמפ להרצוג להיענות לכך ולחון את ראש הממשלה. נושא זה עלה אף הוא בשיחה האחרונה בין השניים.

רק אתמול, אמר הרצוג ל"פוליטיקו" האמריקני: "אני מכבד את ידידותו של הנשיא טראמפ ואת דעתו. אבל ישראל, מטבע הדברים, היא מדינה ריבונית, ואנו מכבדים במלואם את מערכת המשפט הישראלית ואת דרישותיה".

כמו כן פירט הנשיא מהם שיקוליו לפני מתן חנינה: "כולם מבינים שכל חנינה מוקדמת צריכה להיבחן לגופה. ישנן סוגיות רבות רבות לדון בהן. מצד אחד, שוויון מלא בפני החוק, או מול החוק, כפי שאומרים בישראל. ומצד שני, כמובן, הנסיבות הייחודיות של המקרה".