פרסום ראשון: "בנק פלסטין" מסרב לסגור אלפי חשבונות של תוכנית "תשלום תמורת רצח"

במהלך ישיבת הקבינט הביטחוני שנערכה ביום חמישי נחשף כי "בנק פלסטין", הבנק המרכזי של הרשות הפלסטינית, מחזיק חשבונות שדרכם מועברים כספים ל-3,400 מחבלים משוחררים במסגרת תוכנית "תשלום תמורת רצח" - כך מסרו היום (שישי) שני מקורות הבקיאים בפרטים.

החוק הפלסטיני המכונה בעולם Pay-For-Slay (תשלום תמורת רצח) של הרשות הפלסטינית כולל מתן תשלומים למחבלים שנעצרו ונכלאו בגין ביצוע פיגועי טרור, או לבני משפחותיהם במקרים שבהם המחבלים נהרגו.

בדיון עלה כי משרד האוצר הישראלי הגיש לבנק בקשה מפורשת לסגור את החשבונות הללו. בניגוד למקרה מלפני מספר חודשים, אז סגר הבנק 1,700 חשבונות של מחבלים ביהודה ושומרון וברצועת עזה, הפעם השיבה הנהלת הבנק כי היא "אינה יכולה לפעול". ההערכה היא כי בכירים ברשות הפלסטינית הורו להנהלת הבנק שלא לסגור את החשבונות.

החשבונות זוהו על ידי משרד האוצר הישראלי, שהזהיר את הבנק כי אם החשבונות לא ייסגרו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא יתיר לבנקים ישראליים להמשיך לשמש כ"בנקים קורספונדנטים" עבור בנק פלסטין. "בנק קורספונדנט" הוא בנק המספק שירותים לבנק אחר - בדרך כלל במדינה אחרת, כדי לאפשר ביצוע עסקאות פיננסיות בינלאומיות כאשר לבנק המקומי אין סניפים או נוכחות בחו"ל.

בישראל, בנק דיסקונט ובנק הפועלים משמשים כיום כבנקים קורספונדנטים לבנקים הפלסטינים. מדינת ישראל מעניקה להם שיפוי כלכלי ומשפטי במקרה שיתגלה כי בנקים פלסטיניים היו מעורבים בהלבנת הון או במימון טרור. אם הבנקים הישראליים לא יורשו עוד לפעול כבנקים מתווכים, הדבר יגרום נזק משמעותי לרשות הפלסטינית ואף עלול להוביל לקריסה כלכלית.

ביוני אשתקד הודיע שר האוצר סמוטריץ' כי "על רקע קמפיין הדה-לגיטימציה שמובילה הרשות הפלסטינית נגד מדינת ישראל בזירה הבינלאומית, הוריתי לחשב הכללי לבטל את השיפוי הניתן לבנקים מתכתבים מול בנקים הפועלים בשטחי הרשות הפלסטינית". בעקבות לחץ בינלאומי, ובהם לחץ מצד ארצות הברית, המהלך נדחה בסופו של דבר.

הסוגיה חזרה כעת לשולחן, שכן בנק פלסטין ממשיך לשמש כצינור להעברת תשלומי Pay-For-Slay, דבר שעל פי דיווחים בכירים אמריקאים הזהירו את הנהגת הרשות הפלסטינית כי אם יימשך, הוא עלול להביא לשקילת הטלת סנקציות אישיות על בכירים ברשות.

הקבינט הביטחוני הישראלי צפוי לקיים ישיבה נוספת בנושא ביום ראשון, שבה עשויה להתקבל החלטה בעניין.