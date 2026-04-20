אותר החייל שניפץ פסל של ישו בדרום לבנון - בעולם דורשים הבהרות

סערה עולמית התעוררה סביב חייל צה"ל שתועד בכפר הנוצרי דבל שנכבש בדרום לבנון כשהוא מנפץ פסל של ישו על הצלב. צה"ל איתר היום (שני) את החייל. ראש הממשלה נתניהו גינה את המעשה בחשבון ה-X שלו באנגלית ואמר כי האירוע מתוחקר, אך הביקורת הבינלאומית נמשכת.

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי - נוצרי אוונגליסטי, אמר כי טוב שראש הממשלה נתניהו גינה את המעשה, אך שיש לתחקר את האירוע.

נשיא ארגנטינה, חבייר מיליי שנמצא בביקור ישראל בימים אלו, ביקש הבהרות בנושא. התיעוד עלה בפגישתו של מיליי עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, שאמר גם הוא כי מדובר במעשה חמור מאוד וכי האירוע מתוחקר. מזכירו הצבאי של הרצוג אמר במהלך הפגישה כי התיעוד הזה אינו מייצג את צה"ל.

גם שר החוץ הפולני, ראדוסלב שיקורסקי גינה את האירוע בהתבטאות מעוררת מחלוקת, ואמר כי האירוע אינו מפתיע בהתחשב בכך שחיילי צה"ל "מודים בפשעי מלחמה, הם הרגו לא רק אזרחים פלסטינים - אלא אפילו את החטופים שלהם עצמם".

לאחר שצה"ל הודיע כי איתר את החייל שתועד בעודו מנפץ את פסל ישו בדרום לבנון, בדיקה מיוחדת שערכה חברת SCOOPER, שמתמחה בניטור וניתוח השיח ברשתות חברתיות בארץ ובעולם, מראה שבשעות האחרונות השיח ברשתות החברתיות ברחבי העולם על המקרה ועל החייל נמצא במגמת זינוק. נכון לשעה זאת השיח ברשתות החברתיות הגיע לכ-80 אלף פוסטים שזכו ליותר מ-920 אלף לייקים, תגובות ושיתופים.