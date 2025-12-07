על רקע עסקת טילי החץ: קנצלר גרמניה ייפגש היום עם נתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום (ראשון) עם קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, אשר הגיע אתמול לישראל בביקורו הראשון מאז כניסתו לתפקיד. הפגישה תתקיים בלשכת ראש הממשלה בירושלים. השניים צפויים לקיים היום מסיבת עיתונאים משותפת בתום הפגישה.

לאחר הגעתו אמש, קנצלר גרמניה נפגש עם נשיא המדינה, יצחק הרצוג, במשכן הנשיא. בפגישתם השניים דנו ביחסים החמים בין המדינות, על אף התבטאויותיו של מרץ בעבר בגנות פעולות צה"ל והממשלה ברצועת עזה בזמן מלחמת חרבות ברזל ועל פתרון שתי המדינות.

כמו כן הביע הקנצלר רצון שמדינתו תהיה יותר מעורבת ב"יום שאחרי" ברצועת עזה עם השלמת שלב ב' של הסכם הפסקת האש עם חמאס, ובהשבתו של החלל החטוף האחרון שנותר ברצועה, רן גואילי ז"ל.

ביקורו של מרץ מגיע על רקע השלמת עסקת טילים בשווי 4.2 מיליארד דולר, בה מכרה ישראל לגרמניה את מערכת טילי חץ 3 מפני הגנה בליסטית. מדובר בעסקת הנשק הגדולה ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. כמו כן הגעתו של קנצלר גרמניה מהווה ביקור של מנהיג אירופי בישראל מזה חודשים.