‏פרסום ראשון: מבוי סתום בשיחות הביטחוניות עם לבנון | גיא עזריאל

‏פרסום ראשון: מבוי סתום נרשם במהלך השיחות הביטחוניות בין ישראל ללבנון, כך פרסם הערב (שבת) לראשונה כתבנו המדיני גיא עזריאל ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ'.

על פי גורם המעורה בפרטים, הושגה אפס התקדמות בסבב השיחות שנערך אמש בפנטגון. גורמים בישראל מציינים בשיחה עם i24NEWS כי "נראה שהלבנונים לא מבינים את המציאות. ‏הם לא במצב לשפר עמדות על הגב שלנו".

הם התייחסו לדרישה הלבנונית לנסיגת צה"ל מדרום לבנון ודהגישו: "אנחנו עומדים על כך שלא תהיה נסיגה מהשטחים שנכבשו בדרום לבנון".

כזכור, השגריר הישראלי בארצות הברית יחיאל לייטר אמר אתמול כי "השיחות מתמקדות בהכשרה ובבדיקות סיווג של צבא לבנון, כדי לוודא שהוא נקי מהשפעת חיזבאללה ומסוגל לקחת בהדרגה אחריות ביטחונית ברחבי לבנון. כמובן שיש להמשיך ולהשמיד את התשתיות של חיזבאללה - שכבר נמצאות תחת תקיפות בדרום לבנון".