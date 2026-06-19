בלחץ הקהילה היהודית: בוטל מינוי יועצת רה"מ לקונסולית בניו יורק
אשת התקשורת ויועצת רה"מ נתניהו הייתה אחד השמות שנשקלו להחליף את אופיר אקוניס בתפקיד הקונסול הכללי הישראלי בניו יורק • במינוי ירד מהפרק בעקבות התנגדות הקהילה הקונסרבטיבית והרפורמית, שגליק יצאה נגדן
פרסום ראשון: לאחר הדיווחים על כך שראש הממשלה שוקל את מינויה לתפקיד, גורמים בלשכת ראש הממשלה מאשרים לi24NEWS כי מינויה של קרוליין גליק לתפקיד הקונסולית הכללית הבאה של ישראל בניו יורק ירד מהפרק.
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על פי הגורמים, רעיון המינוי עורר התנגדות בקרב הקהילה היהודית בניו יורק על רקע ביקורת נוקבת של גליק על הזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי, אשר מהווים את מרבית הקהילה היהודית בעיר. בין היתר האשימה אותם בכך שאימצו גישות אנטי-יהודיות ואף שיתפו פעולה עם גורמים אנטי-ישראליים.
שמה של קרוליין גליק עלה כמחליפתו של אופיר אקוניס, שאמור לסיים את כהונתו בתפקיד הקונסול הישראלי בניו יורק בימים הקרובים. גליק שימשה בעבר כאשת תקשורת ויועצת של ראש הממשלה נתניהו.