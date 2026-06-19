פרסום ראשון: לאחר הדיווחים על כך שראש הממשלה שוקל את מינויה לתפקיד, גורמים בלשכת ראש הממשלה מאשרים לi24NEWS כי מינויה של קרוליין גליק לתפקיד הקונסולית הכללית הבאה של ישראל בניו יורק ירד מהפרק.

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על פי הגורמים, רעיון המינוי עורר התנגדות בקרב הקהילה היהודית בניו יורק על רקע ביקורת נוקבת של גליק על הזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי, אשר מהווים את מרבית הקהילה היהודית בעיר. בין היתר האשימה אותם בכך שאימצו גישות אנטי-יהודיות ואף שיתפו פעולה עם גורמים אנטי-ישראליים.

שמה של קרוליין גליק עלה כמחליפתו של אופיר אקוניס, שאמור לסיים את כהונתו בתפקיד הקונסול הישראלי בניו יורק בימים הקרובים. גליק שימשה בעבר כאשת תקשורת ויועצת של ראש הממשלה נתניהו.