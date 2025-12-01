נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ, שהזמין אותו לפגישה בבית הלבן

לשכת רה"מ הודיעה הערב (שני) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהזמין אותו לפגישה בבית הלבן בזמן הקרוב. השיחה בין השניים עסקה באתגרים האזוריים, ובעיקר סביב השלמת פירוק ופירוז רצועת עזה.

"שני המנהיגים הדגישו בשיחתם את החשיבות והמחויבות לפירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה, ודנו בהרחבת הסכמי השלום", נכתב בהודעה מטעם לשכת ראש הממשלה. בשיחה דנו השניים בבקשת החנינה שהגיש לאחרונה ראש הממשלה לנשיא המדינה.

אמש נחשפה ב-i24NEWS הבקשה שהוגשה להרצוג, בה פירט נתניהו כי "בשנים האחרונות התגברו המתחים והמחלוקות בין חלקי העם ובין רשויות המדינה השונות. אני מודע לכך שההליך המתנהל בענייני הפך למוקד להתנצחויות עזות. אני נושא באחריות ציבורית וערכית רחבה, מתוך הבנה להשלכות של כלל האירועים".

ראש הממשלה טען בבקשתו כי סיום המשפט "יסייע להוריד את עוצמת הלהבות בוויכוח שנוצב סביבו". בבית הנשיא אמרו כי "מדובר בבקשת חנינה יוצאת דופן ובעלת השלכות משמעותיות. לאחר קבלת כל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש".