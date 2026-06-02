האו"ם מקדם כוח חדש שיחליף את יוניפי"ל בלבנון | כך הוא ייראה

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש הציג למועצת הביטחון תוכנית להקמת כוח בינלאומי חדש בדרום לבנון, שיחליף את כוח יוניפי"ל ויופקד על פיקוח הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה. כך עולה ממכתב שהגיע היום (שלישי) לידי i24NEWS.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי ההצעה, האו"ם בוחן שלוש חלופות שונות להקמת הכוח החדש - החל ממערך מצומצם של מאות משקיפים וחיילים ועד לכוח רחב היקף שיכלול אלפי לוחמים, משקיפים צבאיים, יחידות הנדסה, מסוקים, רחפנים ואמצעי מעקב מתקדמים.

בחלופה המקיפה ביותר יכלול הכוח כ-350 משקיפים צבאיים, ארבעה גדודי חי"ר בני 750 חיילים כל אחד וכוח מילואים נוסף. הכוח יוכל לפעול לאורך מרבית הקו הכחול, לחקור הפרות, לתאם בין צה"ל לצבא לבנון ואף להתמקם בין הצדדים במטרה למנוע הסלמה.

המסמך אינו כולל אפשרות לסיום מוחלט של הנוכחות הצבאית של האו"ם בדרום לבנון, למרות החלטת מועצת הביטחון מהשנה שעברה להביא לסיום פעילות יוניפי"ל עד סוף 2026. באו"ם מציעים למעשה חלופות שונות להמשך קיומו של כוח בינלאומי באזור תחת מסגרת חדשה.

בישראל מותחים ביקורת חריפה על המהלך. שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, אמר ל-i24NEWS כי מדובר בניסיון לעקוף החלטה ברורה של מועצת הביטחון. לדבריו, "מי שלא הצליח למנוע את התחמשות חיזבאללה במשך שני עשורים לא יביא תוצאות שונות אם ילבש מדים אחרים ויקבל כותרת חדשה".

הדיון בהצעה צפוי להתקיים במועצת הביטחון בחודשים הקרובים, לקראת פקיעת המנדט של יוניפי"ל וההיערכות לעתיד הנוכחות הבינלאומית בדרום לבנון.