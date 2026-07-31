מועצת השלום לעזה פרסמה היום (שישי) "מפת דרכים" להשלמת יישום תוכנית השלום המקיפה של הנשיא טראמפ ברצועה. לפי מפת הדרכים, "הפלגים הפלסטיניים ישתתפו בתהליך, ולא יועבר שום נשק לידי ישראל או לידי גורמים שאינם פלסטיניים". עוד נכתב כי "יישום מפת דרכים זו נועד ליצור תנאים מתאימים למסלול אמין שיוביל למימוש ההגדרה העצמית הפלסטינית ולהקמת מדינה פלסטינית".

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להלן סעיפים נבחרים במפת הדרכים שפורסמה:

• כל הצדדים מאשרים מחדש את מחויבותם לתוכניתו המקיפה של הנשיא טראמפ להשגת שלום בעזה, אשר מהווה, יחד עם החלטת מועצת הביטחון של האו”ם מספר 2803 (משנת 2025), את המסגרת הבין לאומית המוסכמת המנחה את יישום התהליך. באמצעות תהליך זה שואפים הצדדים להביא לסיום מעגל ההרס, להבטיח את השלמת נסיגת ישראל מרצועת עזה, להשיב את החיים למסלולם, לאפשר ממשל פלסטיני, שיקום, ביטחון, התאוששות ופיתוח כלכלי, לשקם את המגזרים שנפגעו ולאפשר את פתיחתו של מסלול מדיני אמין שיוביל למימוש ההגדרה העצמית ולהקמת מדינה.

• לאחר השלמת לוח הזמנים ומנגנוני היישום הוועדה הלאומית לניהול עזה תיכנס לרצועה ותתחיל לקבל על עצמה את אחריותה.

• המעבר מכל שלב לשלב הבא יהיה מותנה בהשלמה מאומתת של ההתחייבויות שנקבעו בשלב הקודם. האימות יבוצע על ידי ועדת האימות הבין לאומית, אשר גם תפקח על כל הפרה מצד מי מהצדדים באמצעות מנגנון פיקוח משופר.

• חמאס ושאר הפלגים מסכימים כי כל סמכויות הממשל האזרחי והביטחון ברצועת עזה יועברו לוועדה הלאומית לניהול עזה, בהתאם לתוכנית השלום המקיפה של הנשיא טראמפ לעזה. עוד הם מצהירים כי הוועדה תפעל בעצמאות מלאה במילוי תפקידיה, וכי הפלגים לא יתערבו בענייניה במהלך תקופת המעבר, בהתאם להחלטת מועצת הביטחון.

• רצועת עזה תנוהל בהתאם לעיקרון של “רשות אחת, חוק אחד, נשק אחד”. הוועדה הלאומית לניהול עזה תפעל בהתאם לחוקים הפלסטיניים, לסטנדרטים הבין לאומיים הרלוונטיים ולעקרונות של ממשל תקין.

• כל כלי הנשק של המשטרה יועברו לאחריותה ולסמכותה של הוועדה עם כניסתה לרצועת עזה ועם תחילת מילוי משימותיה. תהליך של פירוק ואחסון של נשק כבד, אתרי ייצור אמצעי לחימה, מחסני נשק ומנהרות יחל לאחר השלמת יתר ההתחייבויות במסגרת פרוטוקול שארם א־שייח’, כניסת הוועדה לרצועה ופריסת כוח הייצוב הבין לאומי. תהליך זה יהיה כרוך בנסיגה ישראלית הדרגתית מהאזורים שבשליטתה ברצועת עזה ובפירוק המיליציות החמושות מנשקן. נשק המיליציות יפורק ויאוחסן תחת סמכותה של הוועדה בהתאם ללוח זמנים מוסכם. אנשי אותן מיליציות לא ישולבו בכוחות הביטחון ובשירותי המשטרה.

• ייחתם הסכם שלום חברתי בהתאם לנורמות ולחוקים הפלסטיניים. ההסכם יכלול התחייבויות להפסקה מיידית של האלימות הפנים-פלסטינית, להימנעות ממעשי נקם, מהפגנות כוח, ממצעדים צבאיים וממפגני נשק.

• כוח הייצוב הבין לאומי הזמני ייפרס ברצועת עזה כדי להפריד בין הכוחות הישראליים לבין האזורים הנתונים לשליטת הוועדה הלאומית לניהול עזה. הכוחות הישראליים ישלימו את נסיגתם ההדרגתית מרצועת עזה בהתאם ללוח זמנים מוסכם, באופן העולה בקנה אחד עם סעיף 8 של מפת דרכים זו ובהתאם לתוכנית השלום המקיפה של הנשיא טראמפ, הכוללת התחייבות שלא לכפות על איש לעזוב את רצועת עזה.