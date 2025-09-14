לקראת מינויו כשגריר בלונדון: התיק נגד צחי ברוורמן צפוי להיסגר

מומלצים -

התיק נגד ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו צחי ברוורמן ייסגר, לקראת מינויו כשגריר ישראל בלונדון - כך פרסם לראשונה הערב (ראשון) כתבנו הפוליטי נדב אלימלך. ועדת המינויים בשירות המדינה תכונס מחר ותאשר את ההליך.

ציפי חוטובלי, שגרירת ישראל בלונדון, צפויה לסיים כהונה בת חמש שנים ולשוב ארצה. כעת, ראש הממשלה החל בחיפוש המועמד הבא לתפקיד.

ל-i24NEWS עוד, כי אחד המועמדים הוא נבו כץ, היועץ של ראש הממשלה לענייני כנסת. בעבר פורסמו התבטאויות של כץ נגד שרה נתניהו רעיית ראש הממשלה. בין היתר, הוא הוקלט אומר: "היא יורקת מה שאומרים לה".