הלחץ לקדם נורמליזציה עם סעודיה והמניע של נתניהו | גיא עזריאל

פרסום ראשון: סוגיית כינון נורמליזציה עם סעודיה עלתה על הפרק במהלך ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בוושינגטון. כתבנו המדיני גיא עזריאל פרסם הערב (רביעי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' פרטים חדשים על המאמצים לכלול את הנורמליזציה עם סעודיה - בהסכם האמריקני המאפשר לה גרעין אזרחי.

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ל-i24NEWS נודע, כי בישראל מפעילים בימים האחרונים לחץ משמעותי על הממשל האמריקני, במטרה לכלול את סוגיית הנורמליזציה עם סעודיה במסגרת ההבנות סביב הסכם הגרעין האזרחי.

על פי גורמים המעורים בנושא, מבחינת ראש הממשלה - מדובר לא רק במהלך אסטרטגי, אלא גם ביעד פוליטי משמעותי. לדברי אותם גורמים, נתניהו אומר בשיחות סגורות כי הוא מעוניין "להשיג את הדבר הגדול הבא" - הסכם נורמליזציה עם סעודיה, עוד לפני הבחירות.

כאמור, סוגיית הגרעין האזרחי הסעודי עלתה גם בפגישתם של נתניהו וטראמפ, כאשר לדברי גורם מדיני בכיר, דווקא טראמפ הוא שקשר בין הנושא לבין הרחבת הסכמי אברהם, "וטוב שכך".

נתניהו עצמו רמז לכך לפני המראתו לוושינגטון, כשאמר כי אחת ממטרות ביקורו היא "להרחיב את מעגל השלום". הרחבת הסכמי אברהם היא אחד מיעדי הדגל של מדיניות החוץ של טראמפ, בירושלים מנסים למנף את השאיפה הזו. יתר על כן, הנשיא טראמפ עדיין חולם לזכות בפרס נובל לשלום, והשגת היעד הזה עשויה לסייע משמעותית לסיכוייו.