גורם מדיני בכיר העביר היום (רביעי) תדרוך לכתבים בוושינגטון, כיממה לאחר פגישת הפסגה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בראשית השיחה, הוא ציין כי במהלך הפגישה, שררה "אווירה נהדרת, מן הטובות שהיו - גם במהות. זו עבודה, שום התניה ולא היה שום ויכוח על מצלמות".

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"לא עלתה שום בקשה לנסיגה ישראלית מסוריה - נתניהו העלה את הנושא, ולא האמריקנים", טען, "הוא הציג בפני טראמפ מפה עם פירוט האחיזה שלנו בסוריה - 0.01% משטח המדינה, לעומת טורקיה שמחזיקה בחמישה אחוזים. למרחב שישראל מחזיקה בו מנסה להתקבץ אוסף טרוריסטי ג'יהאדיסטי".

לדבריו, לעיתים לטראמפ ישנם רשמים מסוימים - ואם לא מוצאים דרך לשנות אותם, אז הם מתקבעים. "צריך להציג בפניו עובדות, ואם אפשר אז עדיף בצורה ויזואלית. כשהן מצטרפות לדבריו שהוא שומע ממקורות אחרים מתקבל אפקט מצטבר", ציין, "במהלך השיחה עלתה גם סוגיית הישארות צה"ל בלבנון - ונתניהו הדגיש כי ישראל תישאר בשטח, כל עוד נותר בו איום עלינו".

לדברי הגורם המדיני בכיר, עיקר השיחה עסקה באיראן. "הייתה התייעצות אמיתית וגם חילופי דעות, ולא במטרה לסמן וי. כעת, לטראמפ יש שלוש אפשרויות - לסגור הסכם עם איראן, להמשיך במצור או לחדש ולהעצים את התקיפות. נתניהו וטראמפ דנו בכל אחת מהאפשרויות האלה בהרחבה וביושר, ולא בניסיון לקדם דבר כזה או אחר, אלא לבחון באופן אובייקטיבי מה היתרונות והחסרונות בכל אפיק ואפיק".

הגורם הדגיש, "ברור לכל אחד שזה לא ספינים, ויש כאן שאלה באמת רלוונטית הכוללת גם את מצב שווקי האנרגיה והכלכלה העולמית. נתניהו לא מתייחס לסוגיות הללו במחי יד".

הוא הוסיף: "לצד זאת, ישנה יכולת להמשיך את הלחץ הכבד על המשטר האיראני - באמצעות הכלכלה במדינה, כאשר כעת יש שם בעיה קשה של אספקת דלק וקשיים רבים של האזרחים. יש שם התחלה של מחאה - האזרחים מתוסכלים והמשטר חושש מזה מאוד". לדבריו, כיום יש באיראן 90 אחוזי אינפלציה, שיכולה לעלות גם ל-200 ו-300 אחוזים אם הלחץ יימשך.

"נתניהו וטראמפ הם כמו זוג נשוי שמכיר זה את זה הרבה שנים, מדבר בגלוי ובהומור ולא מבזבז זמן", הוסיף, "היה ניסיון להגיע לאבחנה מה עדיף, וכל אחד מהם אמר מה הכי טוב מבחינתו. ראש הממשלה אמר לנשיא מה המצב של ישראל, ונכנס לפרטים לגבי כל אחת מהאפשרויות".

בהמשך, הגורם המדיני הבכיר הכחיש את הטענה לפיה נתניהו אמר לטראמפ שישראל מעדיפה תקיפה באיראן - והגיש: "ההעדפה הישראלית - היא התוצאה. צריך לצאת ממנה אל הפעולה, וההחלטה הסופית היא שלו. גם ב"עם כלביא" הוא שמע את הבקשה הישראלית לתקוף את פורדו, לא נתן תשובה והחליט להצטרף לאחר מספר ימים. בישראל מחכים להחלטה שלו בנושא - אלא אם איראן תתקוף אותנו קודם לכן. הם לא עשו זאת עד כה, ולא סתם, אלא כי הם מבינים שנגיב ויש להם מידה מסוימת של רתיעה".

הגורם המדיני הבכיר חשף כי נושא נוסף שעלה במהלך הפגישה הוא יחסיו של נשיא ארצות הברית עם נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן. "נתניהו הביע את דעתו בנושא, שעולה תמיד, וטראמפ יודע את עמדתו", הדגיש, "הם עסקו גם בנושא הגרעין האזרחי לסעודיה - טראמפ קשר אותו להצטרפותה להסכמי אברהם, וטוב שכך".

לדבריו, נתניהו היה שמח לו המשטר האיראני היה מרים דגל לבן. "המשטר סוחט באמצעות המצרים וכיום ישנם ויכוחים בין אלה שחוששים לכלכלה - לאלה שפחות", פירט. בהמשך דבריו, התייחס למצבו של המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי. "אני יכול לומר בוודאות שהוא נמצא בחיים, ואף אחד לא יכול להעיד שראה אותו מאז 'שאגת הארי'. בכלמקרה, המשטר מאוד שלילי והרבה יותר חלש כיום. אני לא חושב שהנזק שגרמנו לו, והשאיר אותו עם כ-1,500 טילים, לעומת עשרות אלפים שהיו לו, יוביל למיטוט המשטר. זה רק בשילוב של גורמים נוספים שלא נכון לפרט אותם".

הוא העלה את נושא האתר הגרעיני הסודי "הר המכוש", אשר טראמפ איים לתקוף ולהשמידו. "יש במקום צנטריפוגות אבל כרגע נראה שלא מתבצעת שם העשרה. בכל מקרה, יש לישראל הערכה טובה לגבי החומר הגרעיני - כולו מתחת לרף 60%", אמר, "ראש הממשלה קיים שיחה ארוכה בארבע עיניים עם סגן הנשיא ג'יי די ואנס, אשר היתה 'טובה ומאוד כנה'".

בהמשך, הגורם פירט מספר סוגיות שעלו בשיחה עם ואנס: "חיסול 29 מדעני הגרעין האיראנים בוצע לאחר התעקשותו של נתניהו, והסיר מסה קריטי של ידע, גוש סרטי שיכול להתפתח לגרורות, ואם ישראל תחזור לפעולה עצימה באיראן - תהיה פעילות נגדן ולא תתקבל הכלה של תוקפנות או של תוכנית הגרעין, או הטילים הבליסטיים. עם זתא, אין כאן הוקוס פוקוס כל עוד המשטר קיים".

בסיום דבריו, הוא התייחס לסוגיית החנינה לראש הממשלה. "נתניהו לא מעלה את הנושא", אמר, "טראמפ הוא זה שמעלה את הנושא ביוזמתו, ובדרך כלל בזעם. הוא העיר על זה הערה במהלך הפגישה האחרונה".