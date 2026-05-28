לצד חמאס ודאע"ש: האו"ם הכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, הגיב הבוקר (חמישי) בחריפות להחלטת האו"ם הצפויה להכליל את מדינת ישראל ברשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך. מדובר ברשימה שבה נכללים כמה מארגוני הטרור האכזריים ביותר בעולם, ובהם חמאס ודעאש.

דנון דחה את המהלך בתוקף בפוסט ברשת החברתית X, והבהיר: "מדובר בהחלטה פוליטית! מנותקת מהעובדות ומהמציאות!". לדברי השגריר, כאשר העובדות בשטח אינן מתאימות לנרטיב שמוביל האו"ם, בארגון בוחרים לפעול באופן חד-צדדי ולשנות את הנרטיב עצמו כדי להאשים את ישראל.

מתוך עמוד ה-X של דני דנון

השגריר חשף כי במהלך השנה האחרונה ישראל שיתפה פעולה באופן מלא עם הצוות של מזכ"ל האו"ם, והעבירה לידיו ראיות, מסמכים ותשובות מפורטות במטרה להוכיח כי ההאשמות הללו שקריות מיסודן. דנון הדגיש כי נציגי האו"ם אף הוזמנו להגיע פיזית לישראל כדי לגבות עדויות ולבחון את הדברים מקרוב, אך הם סירבו לעשות זאת. "אנחנו נמשיך לעמוד על האמת, ולחשוף את עלילות הדם מעל כל במה אפשרית", סיכם.

החלטת האו"ם מגיעה על רקע דו"ח מאמצע חודש מאי של הנציבות האזרחית לחקר פשעי ה-7 באוקטובר. הדוח הציג גוף ראיות מקיף המוכיח כי האלימות המינית והמגדרית הקיצונית נגד גברים, נשים וילדים הייתה אסטרטגיה מחושבת ושיטתית של מחבלי חמאס במהלך הטבח וכלפי החטופים בשבי. המסמך, שהתבסס על אלפי שעות ניתוח, עדויות שורדים וצילומים, תיעד 13 דפוסים קשים של פגיעה ועינויים, ומטרתו להבטיח שזוועות חמאס לא יימחקו או יוכחשו.