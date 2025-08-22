תמך בחרם על ישראל: סורבה כניסתו של ראש עיריית ברצלונה

מומלצים -

בשל הכפשת המדינה והשתתפות בחרם על ישראל: רשות האוכלוסין הודיעה הבוקר (שישי) כי סורבה כניסתו לארץ של ראש עיריית ברצלונה, חאומה קולבוני. עוד נמסר בהודעה כי הוא היה אמור לנחות בלילה שבין שישי לשבת.

כניסתו של ראש עירית ברצלונה סורבה "בהתאם לחוק הכניסה לישראל ובתיאום עם משרד החוץ והמל"ל". בבקשת הכניסה ארצה (ETA) כתב כי הוא מגיע לביקור ביד ושם וברשות הפלסטינית.

כזכור, מועצת העיר ברצלונה אישרה בסוף חודש מאי את ניתוק הקשרים המוסדיים עם ישראל והשעיית הסכם הידידות עם העיר עם תל אביב, זאת בטענה ל"הפרות של החוק הבינלאומי ופגיעות בזכויות העם הפלסטיני", במלחמה בעזה.

ההצעה, שזכתה לתמיכת המפלגה הסוציאליסטית השלטת וקבוצות שמאל נוספות, קובעת כי יש להפסיק כל יחסים רשמיים עם ישראל עד שיושג "כיבוד החוק הבינלאומי וזכויות היסוד של העם הפלסטיני". קולבוני אמר לאחר ההחלטה: "הסבל והמוות בעזה בשנה וחצי האחרונות, והתקיפות האחרונות של ממשלת ישראל, הופכים כל מערכת יחסים לבלתי בת קיימא".