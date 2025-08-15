ברית עם השטן – יצחק שמיר, הלח"י וההצעה לגרמניה הנאצית

מומלצים -

שנת 1941. מלחמת העולם השנייה בעיצומה. באירופה, העם היהודי נרצח בשיטתיות על ידי גרמניה הנאצית, ובארץ ישראל - תחת השלטון הבריטי, נאבקים ארגוני המחתרת על הקמת מדינה יהודית עצמאית.

אחד הצעירים הבולטים במחתרת לח"י – יצחק יזרניצקי, לימים יצחק שמיר, ראש ממשלת ישראל. באותן שנים שמיר, כמו רבים מחבריו, ראה דווקא בבריטניה את האויב המסוכן ביותר לעם היהודי.

מנהיג הלח"י, אברהם שטרן – יאיר – האמין בדוקטרינה רדיקלית: "אויב אויבי הוא ידידי". בעיצומה של המלחמה, במעשה שנתפס היום כבלתי נתפס ואף מזעזע, החליטו אנשי המחתרת לפנות לאויב המסוכן ביותר של העם היהודי – גרמניה הנאצית עצמה.

בשנת 1941 העביר הלח"י, בתיווך שליחיו דרך שגרירות גרמניה הנאצית בטורקיה ונציגי משטר וישי בלבנון, הצעה מדהימה: המחתרת תילחם לצד גרמניה נגד הבריטים במזרח התיכון. בתמורה, ביקש הארגון סיוע בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל והצלה אפשרית של יהודי אירופה.

עוד בנושא:

המשולש הסודי: דיין, סאדאת וחסן השני - הדרך לשלום עם מצרים

האויב של אויבי: הברית החשאית של ישראל עם הכורדים

העסקה האסורה: המוסד ופרשת מהדי בן-ברקה

המרגל בלב המערכת – פרשת ישראל בר

הלח"י רואה בגרמניה בעלת ברית פוטנציאלית כנגד הבריטים. המדינה היהודית העתידית תשולב בסדר החדש באירופה, תחת חסות הרייך השלישי' – כך, מילה במילה, נכתב במסמך. שמיר עצמו ישב אז בכלא הבריטי ולא השתתף ישירות בהעברת ההצעה, אך היה חלק מרכזי בהנהגת הארגון שהוביל את המהלך. עבור חברי הלח"י, הבריטים – לא הגרמנים – היו האויב המיידי והמסוכן ביותר.

הנאצים, מצדם, דחו את ההצעה בבוז. באותה שעה כבר יצא לפועל "הפתרון הסופי", ורצח העם היהודי באירופה היה בעיצומו. עבור היטלר ושותפיו, ברית עם יהודים הייתה רעיון מגוחך. יתרה מכך, הם העדיפו לשתף פעולה עם המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, והתנועות הלאומיות הערביות.

כשהדבר נודע ביישוב היהודי בארץ ישראל, הוא עורר זעזוע עמוק. רוב היהודים כבר התגייסו לבריגדה היהודית בצבא הבריטי במלחמה נגד הנאצים, וההצעה של הלח"י נתפסה כבגידה בערכים יהודיים בסיסיים - בלתי מוסרית ומסוכנת. שמיר, שהפך לימים לראש ממשלת ישראל, מעולם לא הכחיש את עצם קיומו של ניסיון ההתקשרות עם הנאצים, אך סירב תמיד להרחיב או להסביר את חלקו בנושא.

ב-1989, כשהוא כבר ראש ממשלה, נחשפה הפרשה מחדש בעיתונות, וחוללה סערה. לראשונה הציבור הישראלי למד באופן ברור ומפורט על אחד הפרקים האפלים והמטרידים ביותר בתולדות המחתרות. הניסיון לכרות ברית עם השטן עצמו – המשטר הנאצי – נותר כפצע פתוח בתולדות הציונות. הוא חשף את עומק הקיצוניות והייאוש של חלק מהלוחמים למען העצמאות היהודית באותה תקופה אפלה.

ב-1989, כשהוא כבר ראש ממשלה, נחשפה הפרשה מחדש בעיתונות, וחוללה סערה. לראשונה הציבור הישראלי למד באופן ברור ומפורט על אחד הפרקים האפלים והמטרידים ביותר בתולדות המחתרות. הניסיון לכרות ברית עם השטן עצמו – המשטר הנאצי – נותר כפצע פתוח בתולדות הציונות. הוא חשף את עומק הקיצוניות והייאוש של חלק מהלוחמים למען העצמאות היהודית באותה תקופה אפלה.

פרשת "הצעת שטרן" מלמדת אותנו שברגעים מסוימים בהיסטוריה, גם אנשים שעתידים להנהיג מדינה יכולים לטעות טעויות קשות. טעויות שממשיכות להדהד גם עשרות שנים אחר כך.