הקבינט אישר את הכנסת "מועצת השלום" והכוח הרב-לאומי לעזה

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר היום (ראשון) את הכנסת "מועצת השלום" לרצועת עזה, וכן את הכוח הרב-לאומי וממשלת הטכנוקרטים. בכך, ישראל אישרה למעשה גם את ניסוי השיקום של הרצועה, שיתחיל ברפיח.

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הפיילוט לשיקום הרצועה כולל הקמת מבנים זמניים, מתן שירותים בסיסיים, מתן סיוע הומניטרי והקמת מקלטים באזורים שאינם בשליטת חמאס. כמו כן תיבחן האופציה לאפשר מגורים באזור עבור תושבים מעזה, אשר תהיה כרוכה במעבר בדיקות קפדניות על מנת לוודא שלא מדובר באנשי חמאס.

התוכנית תתחיל באזור אחד ברצועה, והוא ינוהל על ידי ממשלת הטכנוקרטים בגיבוי הכוח הרב-לאומי, שיפעל בתיאום מלא עם צה"ל בתחומים שמעבר לקו הצהוב. המטרה היא להתחיל בפיילוט בשבועות הקרובים. במידה והניסוי יצליח, התוכנית תתרחב לאזורים נוספים ברצועה.

גורם מדיני מסר ל-i24NEWS כי האישור לפיילוט נקבע בתוכנית 20 של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שהובילה להפסקת האש ברצועת עזה. על פי הגורם, צה"ל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ולא תהיה נסיגה כלשהי עד שחמאס יפורק מנשקו והרצועה תפורז במלואה.

במסגרת החלטת הקבינט נקבע שישראל היא זו שתאשר אילו מדינות יוכלו לשלוח כוחות לרצועת עזה, והן יהיו רק מדינות שלישראל יש הסכם שלום עמן והן אינן פועלות נגד מדינת ישראל או בכיריה בזירה הבינלאומית. בשלב זה מדובר בכ-200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות כמו אוגנדה ומרוקו.