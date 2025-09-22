הטענות שיציג והחזון ליום שאחרי המלחמה: פרטים חדשים על הצהרת מקרון

מומלצים -

הבליץ המדיני נגד ישראל: נשיא צרפת עמנואל מקרון צפוי להכריז הערב (שני) מעל בימת העצרת הכללית של האו"ם כי מדינתו מכירה במדינה פלסטינית. ל-i24NEWS נודע, כי במהלך נאומו, הנשיא הצרפתי צפוי לטעון כי "ההכרה במדינה פלסטינית היא חובה מוסרית ופוליטית, זאת לנוכח המלחמה הבלתי נגמרת והאסון ההומניטרי בעזה, כמו גם ההחרפה של המציאות בשטח". בהמשך דבריו, הוא מתכנן לטעון כי ההצהרה פותחת ערוצים דיפלומטיים חדשים, ותשמור על פתרון שתי המדינות.

ברקע הדברים, צרפת שכנעה מספר מדינות מערביות, בהן בריטניה, קנדה, אוסטרליה, בלגיה ולוקסמבורג להצטרף למהלך. במקביל, הצרפתים פועלים גם מול מדינות נוספות שמגלות עניין במהלך: סינגפור, יפן (שהכריזה השבוע שלא תכיר במדינה פלסטינית בעת הזו), קוריאה הדרומית וניו זילנד.

עוד נודע ל-i24NEWS כי צרפת צפויה להציג בדיון גם תציג את החזון ליום שאחרי המלחמה, זאת על בסיס ההצהרה שאושרה באו"ם בשבוע שעבר בהחלטה של 142 מדינות - בהן ארבע מחמש החברות הקבועות במועצת הביטחון, ושש מתוך שבע ממדינות ה-G7. ההצעה כוללת: סיום מידי של מלחמה, תמיכה במאמצי התיווך, שחרור מידי ובלתי מותנה של החטופים, נסיגת כוחות צה"ל מהרצועה, הזרמה חופשית ומסיבית של סיוע הומניטרי וגינוי של כל כיבוש, מצור, סיפוח שטחים או העברה כפויה של אוכלוסיות.

במקביל, צרפת ממשיכה לטעון בתוקף: "איננו משרתים את חמאס, אין לקבל את האשמה שאנחנו פועלים לטובת הטרור". בפריז ציינו גם כי צרפת גינתה באופן מיידי את מתקפת השבעה באוקטובר, במהלכה נרצחו 51 מאזרחיה ונחטפו שמונה נוספים.

בנאומו, הנשיא מקרון מתכנן לטעון גם כי צרפת היא זו שיזמה את הקמת הקואליציה נגד חמאס, והביאה לכך שלראשונה - הרשות הפלסטינית, טורקיה ורוב המדינות הערביות יגנו את חמאס ואת הטבח בעוטף עזה, ויקראו לפירוקו מנשק ולהוצאתו ממערכות השלטון בעזה.

לטענת הצרפתים, הקמת מדינה פלסטינית שבה חמאס ממודר היא "מכה קשה לחמאס" ומדינה כזו פירשה "סוף דרכו של חמאס" כיוון שהוא מתנגד לפתרון שתי המדינות ולא רוצה מדינה פלסטינית שחיה בשלום לצד ישראל. הצרפתים טוענים גם כי הם "עוקבים מקרוב" אחר התחייבויות הרשות הפלסטינית במספר תחומים, בהם לבצע רפורמה בתכני הלימוד נגד שנאה לישראל, ולהניח יסודות להקמת מדינה פלסטינית דמוקרטית לחלוטין עם בחירות שימנעו השתתפות של גורמים שלא יוותרו על אלימות והשלמת רפורמת התשלום למחבלים, שתיבדק על ידי חברת ביקורת אמריקנית.