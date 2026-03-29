בישראל מעריכים היום (ראשון) כי חופש הפעולה של צה"ל לתקיפות באיראן יישמר גם במהלך ניסיונות לקדם משא ומתן ישיר בין ארצות הברית לבין איראן, כך עולה משיחות עם גורמים המעורים בפרטים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי ההערכה, גם אם המגעים בין הצדדים יבשילו לכדי שיחות ישירות כבר בימים הקרובים, ישראל תמשיך בפעולותיה הצבאיות. בימים האחרונים נרשמה שורת תקיפות של צה"ל, שכללו לא רק מטרות משטר ויעדים צבאיים, אלא גם מתקני גרעין ותשתיות תעשייתיות, בהן תעשיית הפלדה.

עם זאת, גורמים מדגישים כי חופש הפעולה אינו כולל פגיעה בתשתיות אנרגיה, וזאת בהתאם לאולטימטום שהציב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על רקע המתיחות במצרי הורמוז.

בסביבת ראש הממשלה אומרים כי ישראל ממשיכה לפעול "בתיאום מלא עם וושינגטון", במטרה להשלים את בנק המטרות שנקבע מראש. לדבריהם, המערכת הביטחונית מנצלת את חלון הזמן הנוכחי כדי למצות את היכולות מול המשטר האיראני.

עוד נמסר כי כבר בתחילת הלחימה דובר על מסגרת זמן של ארבעה עד שישה שבועות להשלמת היעדים, וכעת, כחודש לתוך המערכה, ישראל עדיין פועלת בתוך לוחות הזמנים שנקבעו. במערכת הביטחון מקווים כי לא תתקבל הוראה לעצור את התקיפות בטרם הושלמו היעדים, כפי שקרה בסיום מבצעים קודמים.