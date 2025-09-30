גורם מדיני: "תוכנית טראמפ כלל לא נתונה למשא ומתן"

עמיחי שטיין, הכתב הדיפלומטי של i24NEWS מפרסם הערב (שלישי) כי גורם מדיני הבהיר כי התוכנית שהציג הנשיא טראמפ אתמול בפגישה עם ראש הממשלה נתניהו היא כלל לא נתונה למשא ומתן. "התוכנית שהציג הנשיא טראמפ היא ללא מו"מ - "כן או לא", הבהיר אותו גורם.

בתוך כך, הממשל האמריקני גם מאותת באותו כיוון: "אולי נהיה מוכנים לאיזשהו מו"מ מינימלי אבל לבטח לא למו"מ ארוך", הבהירו. מנגד, קטאר וחמאס הבהירו הערב כי התוכנית הזאת - היא למעשה עמדת פתיחה. צפו בדיווח המלא של עמיחי שטיין מתוך המהדורה המרכזית.