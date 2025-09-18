סין נגד נתניהו: "דבריו שקריים ומזיקים ליחסים בין המדינות"

מומלצים -

סין הודיעה היום (חמישי) כי היא דוחה את טענותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שהיא מנהלת "מצור מידע" נגד ישראל, והזהירה כי אמירות מסוג זה עלולות לפגוע ביחסים בין שתי המדינות.

על פי הדיווח בעיתון "גלובל טיימס", שגרירות סין בישראל פרסמה הצהרה חריפה שבה כינתה את דברי נתניהו "שקריים לחלוטין ומזיקים ליחסי סין-ישראל". דובר השגרירות הוסיף כי "סין מזועזעת מדבריו של המנהיג הישראלי, מודאגת מאוד ומתנגדת להם בתוקף".

התגובה הגיעה לאחר שנתניהו האשים ביום שני האחרון כמה מדינות, ביניהן סין, ואמר כי הן מנסות להפעיל "מצור מידע" על ישראל.

בהצהרה ציינה השגרירות כי אין מקום לייחס לסין ביקורת המתפרסמת ברשתות החברתיות, והדגישה כי הקהילה הבינלאומית מאוחדת בדרישה להפסקת אש מיידית בעזה - הן כדי לעצור את הלחימה והן כדי לאפשר את שחרור החטופים.

עוד נאמר בהצהרה כי "ישראל זקוקה לחוכמה פוליטית ולדיפלומטיה יצירתית, לא רק למבצעים צבאיים ולהפצצות בלתי פוסקות". השגרירות קראה לישראל להיענות לקריאות הבינלאומיות, לעצור את המערכה הצבאית ברצועה, ולהסכים להפסקת אש כוללת שתמנע החרפה נוספת של המשבר ההומניטרי.