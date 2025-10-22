פרסום ראשון: הרכבת האווירית של הבכירים הישראלים להודו

פרסום ראשון: התחממות היחסים עם הודו. לאחר שפרסמנו לראשונה על כוונת ראש הממשלה לבקר בדלהי לפני סוף השנה, הכתב המדיני של i24NEWS, גיא עזריאל, פרסם הערב (רביעי) על רכבת אווירית של בכירים ישראליים לתת היבשת.

למעשה, נודע כי שר החוץ סער ימריא בתחילת חודש נומבר, נתניהו ככל הנראה בחודש דצמבר, שר הביטחון בפברואר וגם הנשיא הרצוג ברבעון הראשון של השנה הבאה.

ההודים מצפים כי נתניהו יבקר גם במומבאי, בירת העסקים והמרכז הפיננסי וגם בגוג'אראט שהיא מולדתו של מודי, זו תהיה מחווה אישית של נתניהו אליו. מודי הזמין אישית את נתניהו לכנס AI בפברואר בדלהי, אך נתניהו מעוניין להקדים, השניים אף שוחחו בטלפון השבוע.

ברקע התחממות היחסים - ראש הממשלה נרנדרה מודי עומד לצד ישראל מאז שבעה באוקטובר, שכן הודו מאוימת גם על ידי טרור מפקיסטן ורואה ברדיקליזציה של האסלאם סיכון ממש. גורמים המכירים את פרטי הביקור, אומרים כי נתניהו צפוי להתקבל ב"כבוד מלכים ויחזור לארץ כמנצח, במיוחד בתקופה של בידוד מדיני במערב".

כזכור, את ביקור נתניהו במדינה פרסמנו לראשונה בסוף החודש שעבר, שכן מהווה את הביקור הראשון של ראש הממשלה בהודו מאז שנת 2018. הביקור הצפוי מגיע בתקופה בה רבות ממדינות אירופה מפנות לישראל “כתף קרה”, כולל איומים על חרמות כלכליות ואמברגו נשק. רק בחודש שעבר חתמו שתי המדינות על סדרת הסכמי שיתוף פעולה כלכליים.

ישראל מפנה כעת את עיניה מזרחה, לשותפת מסחר עם פוטנציאל כלכלי אדיר, וראש הממשלה מעוניין לנצל את ההזדמנות גם בפן המדיני וגם בפן הכלכלי.