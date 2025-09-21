נתניהו: "יש התקדמות במגעים מול סוריה - אך עוד חזון למועד"

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (ראשון) במהלך ישיבת הממשלה כי יש התקדמות במגעים להסכם מול סוריה - אבל הדגיש: "עוד חזון למועד".

"במוצאי ראש השנה אני אצא לעצרת האו"ם, ומיד לאחר מכן אפגש עם ידידנו הנשיא טראמפ. באו"ם אני אציג את האמת. זו האמת של ישראל, אבל היא האמת האובייקטיבית במאבק הצודק שלנו מול כוחות הרשע, ואת החזון שלנו לשלום אמיתי - שלום מתוך עוצמה", אמר נתניהו.

הוא התייחס למערכה מול חיזבאללה: "הניצחונות שלנו בלבנון מול פתחו צוהר לאפשרות שלא הייתה אפילו מדומיינת לפני המבצעים האחרונים והפעולה שלנו, וזה אפשרות של שלום עם שכנותינו מצפון".

"בכל מקרה, הדיונים הללו, וכן המגעים עם לבנון, לא היו אפשריים ללא הניצחונות המוחצים שלנו בחזית הצפון וגם בחזיתות אחרות. אנחנו נצטרך להיאבק גם באו"ם וגם בכל הזירות האחרות מול התעמולה השקרית נגדנו והקריאות להקמת מדינה פלסטינית שתסכן את קיומנו ותהווה פרס אבסורדי לטרור. הקהילה הבינלאומית תשמע מאיתנו בעניין הזה בימים הקרובים".

"לאחר העצרת אפגש עם ידידי הנשיא טראמפ. זו תהיה הפעם הרביעית שאני נפגש איתו מאז תחילת כהונתו השנייה, יותר מכל מנהיג אחר בעולם. ויש לנו הרבה על מה לדון", אמר רה"מ.

בשבוע שעבר גורם סורי המקורב לנשיא אחמד א-שרע, מסר ל-i24NEWS כי בשבועיים האחרונים חלה התקדמות משמעותית מאוד בדרך לחתימה על הסכם ביטחוני בין ישראל למדינתו. לדבריו אין לפסול גם פגישה משולשת ישראלית-סורית-אמריקנית. במקביל, דיווח סורי מפי מקור דיפלומטי כי פגישה ישראלית-סורית תתקיים מחר בבאקו, בירת אזרבייג'אן.

נשיא סוריה א-שרע אמר שהמשא ומתן שמתנהל מול ישראל "עשוי להוביל להסכם בימים הקרובים". בדבריו, הדגיש כי מדובר במהלך הכרחי ושבמסגרתו "יש לכבד את המרחב האווירי והשלמות הטריטוריאלית של סוריה".

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח עוד כי ארצות הברית לוחצת להשגת התקדמות בשיחות בין הצדדים, טרם כינוס העצרת הכללים של האו"ם בסוף החודש. נציין כי לפי הדיווח, סוריה דורשת את נסיגת ישראל מאזור החיץ ברמת הגולן.