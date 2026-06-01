מהפך בתפוצות: 57% מהישראלים מגדירים עצמם קודם כל כיהודים

הזהות היהודית של אזרחי המדינה רושמת זינוק חסר תקדים וצפויה להשפיע באופן ישיר על המפה הפוליטית ועל סדר היום של המפלגות בישראל. מנתוני "מדד התפוצות 2026", שהוגשו הבוקר (שני) ללשכת נשיא המדינה, עולה כי 57% מהציבור היהודי בישראל מגדירים את עצמם כיום "יהודים לפני ישראלים".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

>>> עקבו אחרינו גם בגוגל <<<

>>> עקבו אחרינו בגוגל ניוז <<<

מדובר בשינוי מגמה דרמטי לעומת נתוני השנה שעברה, אז רק 34% מהמשיבים העדיפו הגדרה זו. הנתונים החדשים, שנאספו במסגרת מחקר מקיף שנערך על ידי חברת "אידע" באמצעות הפאנל של חברת דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון עבור משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, מלמדים על תזוזה ימינה של הסנטימנט הציבורי. בעוד שבעבר נרשמה הפרדה מובהקת, שבה השמאל והמרכז הפוליטי נטו להגדיר עצמם כ"ישראלים לפני יהודים" והימין בחר בהגדרה ההפוכה, הרי שהתחזקות הזהות הדתית והמסורתית הנוכחית מציבה אתגר מורכב בפני מפלגות המרכז והשמאל.

שחקנים פוליטיים שיבקשו להתמודד על הנהגת המדינה לא יוכלו להסתפק עוד בשיח על דמוקרטיה וליברליזם, ויידרשו להעניק ביטוי משמעותי לערכי היהדות בקמפיינים ובהרכבת הרשימות לכנסת. לצד התחזקות הזהות הפנימית, המדד חושף מגמה הפוכה של התרחקות מיהדות העולם וירידה חדה בנכונות הציבור להשקיע משאבים בקהילות שמעבר לים.

רק 48% מהישראלים סבורים כיום כי קיומן של קהילות יהודיות גדולות בחוץ לארץ מהווה השפעה חיובית לטובת המדינה, וניכרת צניחה משמעותית בדרישה להתחשב באינטרסים של יהודי התפוצות בהחלטות הנוגעות לדת ומדינה או למדיניות חוץ וביטחון.

בנוסף, נרשמה ירידה חדה בנכונות הציבור לתרום כסף אישי לטובת פרויקטים לחיזוק הזהות היהודית בגולה, ורק 20% מהמשיבים תומכים כיום בהקצאת משאבים כספיים ממשלתיים לסיוע ליהודים בתפוצות.

המחקר השנתי, המבוצע ברציפות מאז שנת 2016, נערך בקרב מדגם מייצג של 1,216 משיבים מהאוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל, עם טעות דגימה מרבית של 3.1%.

נשיא המדינה יצחק הרצוג: ”מדינת ישראל רואה בקשר עם יהדות התפוצות ברחבי העולם ערך מן המעלה הראשונה וחלק בלתי נפרד מזהותה הלאומית של המדינה. מחובתנו להמשיך לטפח קשר עמוק זה, לחזק את תחושת הערבות ההדדית בין חלקי העם היהודי, ולהנחיל לדורות הבאים את חשיבותו של החיבור בין מדינת ישראל לקהילות היהודיות ברחבי העולם. דו"ח 'מדד התפוצות', המתפרסם מדי שנה ומשקף את עמדות הציבור ביחס לקשר בין ישראל ליהדות התפוצות, מהווה נדבך חשוב בשיח הציבורי סביב יחסי ישראל והתפוצות, ומדגיש את חשיבות חיזוק והמשך הקשר העמוק בין העם היהודי ברחבי העולם”.