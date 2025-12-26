טרללת שוד הגז: אחרי עשור - עוד קמפיין התנפץ לרסיסים

הסכם הגז ההיסטורי שנחתם בשבוע שעבר עם מצרים, החזיר לרבים פלאשבקים מלפני עשר שנים. במשך שבועות רבים התחוללו במדינה מחאות נגד מתווה הגז - "שוד הגז" הם צעקו ברחובות. הזהירו מפני אסון אנרגטי, היו שהתנגדו להוצאת הגז מהים, תקפו את הטייקונים והטריפו פה מדינה שלמה - גם ברחוב וגם בתקשורת. הערב (שישי) עשור אחרי, כתבנו אושי דרמן עם "טרללת שוד הגז" - או "שוד התודעה הגדול". בעוד עשור, נבין גם את שקר קץ הדמוקרטיה.

עשר שנים חלפו מאז התחולל שוד הגז הגדול, שבמהלכו פשטו עשרות טייקונים על חופי מדינת ישראל ובזזו את הגז של העם היושב בציון. במבחן הזמן, מדובר בשוד הכי רשלני בהיסטוריה האנושית. וכל התחזיות האפוקליפטיות, שהגז יישאר באדמה, שמחירי החשמל יעלו, ושהמצרים בכלל לא מעוניינים בעסקה, התאדו באוויר יחד עם הזעם הקדוש ושאריות הנישוב.

קרו המון דברים במתווה הזה שעושים את ההיפך מהוצאת הגז מהאדמה, והושג מתווה שהיה בו סיכוי לתחרות, אבל מי שלא הסכימו לו היו חברות הגז, שמסרבות לפתח את המאגרים ורוצות לחכות ולהמתין שיתאים להן. כיום כושר ההפקה גדל כמעט פי שלושה.

