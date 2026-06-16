פרטים חדשים נחשפו הבוקר (שלישי) בעיתוני הוול סטריט ג'ורנל (WSJ) והוושינגטון פוסט על מאחורי הקלעים של עסקת הבזק המפתיעה בין ארצות הברית לאיראן. לפי הדיווחים, המהלך של הנשיא דונלד טראמפ, שנועד להביא לסיומה של מלחמה בת ארבעה חודשים, נחתם בחגיגות יום הולדתו ה-80 של הנשיא.

העיתונים חושפים כי מעט אחרי השעה 17:00 ביום ראשון, בעודו שוהה במעונו הפרטי, הוסיף הנשיא טראמפ את חתימתו הדיגיטלית למסמך המקדמי. החתימה בוצעה באופן וירטואלי ומשותף יחד עם סגן הנשיא ג'יי-די ואנס, ומהצד השני, יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף. גורמים אמריקאים המעורים בתהליך מסרו כי החתימה הווירטואלית היא הכנה לקראת טקס חתימה רשמי ופיזי שייערך כבר ביום שישי הקרוב בז'נבה.

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ההצהרה הפומבית של טראמפ על כך שהשלים "עסקה גדולה" שתביא "שלום וביטחון לכל האזור", תפסה בהפתעה גמורה אפילו חלק מיועציו הקרובים ביותר בבית הלבן.

אלו, כך לפי הדיווח, היו בטוחים באותן שעות כי תנאי ההסכם עדיין נמצאים תחת משא ומתן פעיל ורחוקים מסיכום. נכון לשעה זו, הטקסט המלא של ההסכם, שלדברי בכירים אמריקאים אורכו עמוד וחצי בלבד, טרם פורסם לציבור הרחב.

העימות מאחורי הקלעים: טראמפ פרק תסכול על נתניהו

החלק המרתק והנפיץ ביותר בדיווח של הוול סטריט ג'ורנל נוגע למערכת היחסים המתוחה מול ירושלים בשעות שקדמו לחתימה. לפי הפרסום, בשעות האחרונות שלפני ההכרזה הרשמית, השקיע טראמפ מאמצים כבירים כדי למנוע מבעל בריתו הקרוב ביותר במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפוצץ את המהלך כולו.

בכירים המעורים בפרטים סיפרו כי הנשיא האמריקאי הציג קו עצבני במיוחד ו"פרק את תסכולו" על נתניהו, זאת בעקבות שורה של תקיפות שביצעה ישראל בלבנון באותן שעות, אשר איימו לטרפד את הערוץ החשאי מול טהרן ברגע האחרון.

בעקבות גל שמועות וביקורת קשה בארה"ב על פרטי ההסכם המתגבש, יצא הנשיא טראמפ במהלך הלילה למתקפה בחשבון ה-Truth Social שלו, כשהוא מבהיר כי השיג פריצת דרך היסטורית בנושא החשוב ביותר: "איראן הסכימה שלעולם לא יהיה לה נשק גרעיני! כמו כן, הסיפור שארה"ב משלמת לאיראן 300 מיליון דולר הוא פייק ניוז, שהופץ על ידי ה'דמוקרטים'!!!", כתב טראמפ.

גם סגן הנשיא, ג'יי.די ואנס, התיישר מיד עם הקו של הבוס והגן בחירוף נפש על ההסכם, תוך שהוא תוקף את המבקרים מבית: "הנשיא היה ברור מהיום הראשון: לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. פעם נוספת, מאמציו של הנשיא טראמפ לכונן שלום השתלמו עבור העם האמריקאי, וכל זאת למרות אינספור ניסיונות לסכל זאת מצד אנשים ששונאים את אמריקה ואת הנשיא טראמפ".

ואנס ביקש להרגיע את הסערה הציבורית סביב "הצ'ופרים" הכלכליים שאיראן צפויה לקבל, והבהיר כי משלם המיסים האמריקאי לא ישתתף בחגיגה: "קודם כל, הם לא יקבלו סנט אחד מכספי משלמי המסים האמריקאים - לעולם. נקודה. זה אפילו לא קרוב. מה שאנחנו מדברים עליו זה תועלת כלכלית בדמות הקלת סנקציות מצד ארה"ב וקבלתם בחזרה אל הכלכלה העולמית. שגשוג רב יכול לצמוח מכך. זה לא כסף אמריקאי, אלא הזדמנויות כלכליות שיכולות להיווצר".

סגן הנשיא סיכם את המסר שהועבר לטהרן: "מה שהנשיא אמר להם הוא פשוט: אנחנו רוצים שתהיו מדינה מצליחה. אבל כדי שתצליחו, אתם חייבים לוותר על האיום הזה. אתם חייבים לוותר על השאיפה להשיג נשק גרעיני. ואם תעשו את זה, ארצות הברית מוכנה למערכת יחסים טובה בהרבה".

אזהרת ה-CIA: "ספקות רציניים לגבי נכונות איראן"

אלא שלמרות האופטימיות המופגנת של הבית הלבן, נראה כי בתוך קהילת המודיעין האמריקאית ובקרב "ניצי איראן" נדלקות נורות אזהרה אדומות ובוהקות, כשההסכם הנוכחי כבר זוכה להשוואות להסכם הגרעין של ברק אובמה מ-2015.

בדיווח בוושינגטון פוסט הודגש כי בשלב זה לחלוטין לא ברור האם טהרן התחייבה להגביל את תוכנית הטילים הבליסטיים שלה, סוגיה קריטית שעמדה במוקד הביקורת נגד הסכם אובמה, אז התלוננו מתנגדי המהלך כי ייצור ופיתוח הטילים של טהרן נמשך ללא כל הפרעה.

החור המסתמן הזה מצטרף לדיווח דרמטי באתר אקסיוס (Axios), שם נחשף כי מנהל ה-CIA, ג'ון רטקליף, הציג לנשיא טראמפ ולבכירים נוספים בממשל נתונים מדאיגים מאוד. רטקליף הבהיר להם כי הראיות והמידע המודיעיני שנאספו על ידי סוכנויות הביון של ארה"ב "מעוררים ספקות רציניים לגבי נכונותה האמיתית של איראן לבצע את ויתורי הגרעין שארה"ב מחפשת בכל הסכם סופי".

מעבר לוויכוח הפוליטי והמודיעיני, גורמים המעורים בפרטי המשא ומתן מצננים את ההתלהבות גם לגבי ההשפעה המיידית של ההסכם על הכלכלה העולמית וחופש השייט במזרח התיכון (לאחר חודשים של תקיפות כנגד ספינות מסחר).

לפי הדיווח בוושינגטון פוסט, גורם המכיר את הפרטים הזהיר כי יחלפו עוד שבועות ארוכים עד שתנועת הספנות הבינלאומית במצרים הימיים באזור תחזור לסדרה. הסיבה היא שחברות הספנות הגדולות ואוניות המסחר צפויות לנקוט משנה זהירות, ולא ימהרו לחזור לנתיבים הללו לפני שיבחנו בשטח, בצורה מדוקדקת, האם המעבר אכן בטוח לחלוטין.