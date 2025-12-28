בדרך לפגוש את טראמפ: נתניהו המריא לפלורידה

ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר (ראשון) עם מטוס כנף לפלורידה שבארצות הברית, לקראת פגישתו עם הנשיא דונלד טראמפ, באחוזתו הפרטית במאר-א-לאגו.

בפגישתם השניים צפויים לדון במעבר לשלב ב' של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, כאשר נתניהו יבהיר לטראמפ את עמדת ישראל, לפיה המעבר לא יכול להתבצע לפני תום השלב הראשון, כולל החזרת גופתו של החלל החטוף האחרון ברצועה, רן גואילי ז"ל, כאשר נראה שהאמריקנים לא מבינים את הדחיפות בפירוז חמאס לפני שיקום הרצועה.

כמו כן נתניהו יעלה את נושא האיום האיראני והחשש בישראל מפני מיצוי הפסקת האש בשאר החזיתות בהן ישראל נלחמה בשנתיים האחרונות, בהן סוריה ולבנון.

מלבד הפסגה טראמפ, נתניהו צפוי להיפגש גם עם מזכיר המדינה האמריקני, מרק רוביו, וגם עם חברי הקהילה היהודית במיאמי, והקהילה הנוצרית-אוונגליסטית הידועה בתמיכתה בישראל.

אמש פורסם במגזין השבת של i24NEWS כי מטוס כנף ציון יטוס במסלול שיעבור מעל קנדה, למרות צו המעצר הבין לאומי נגד ראש הממשלה, זאת לאחר שאושר למטוס לעבור מעל צרפת.