כולל נסיגה חלקית של צה"ל: הכנות לטקס חתימה על ההבנות בין ישראל ללבנון

בוושינגטון מתכוננים לטקס חתימה על מזכר הבנות בין ישראל ללבנון, במסגרת המשא ומתן שמתקיים בין שתי המדינות, כך פורסם הערב (חמישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS על ידי הכתב המדיני גיא עזריאל. הטקס צפוי להתקיים בשעה 23:00 (שעון ישראל).

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במסגרת הדיונים שהתקיימו בין שני הצדדים, נבנתה תוכנית פיילוט לנסיגה ישראלית מלבנון שתתרחש תחת פיקוח אמריקני. התוכנית כוללת נסיגה של כוחות צה"ל משטח מצומצם בדרום לבנון, ובמקומו ייכנס צבא לבנון שיקבל שליטה בלעדית על השטח.

לצד האופטימיות, נשארים לא מעט סימני שאלה על היכולת לסגור את ההסכמות, בין היתר בעקבות ההצהרות החוזרות ונשנות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ, לפיהן צה"ל לא ייסוג מלבנון. הלבנונים מצידם דורשים מישראל לוח זמנים מלא של הנסיגה, בעוד שבישראל אומרים שהנסיגה תהיה בהתאם להתפתחויות בשטח. בתוך כך, בישראל מעוניינים לשמר את חופש הפעולה בלבנון מול הפרות חיזבאללה, לזה מתנגדים בלבנון.

בתקשורת הערבית, לעומת זאת, מדווחים על מבוי סתום בשיחות. מקורות בנשיאות לבנון מסרו לערוץ אל-חדת' הסעודי כי עד כה לא חלה התקדמות במשא ומתן עם ישראל, וכי ישראל לא התחייבה לנוסח המסגרת שהוצע על ידי הצד האמריקני. כמו כן דווח על פי המקורות כי נשיא לבנון ג'וזף עאון פנה למשלחת של מדינתו בדרישה שלא לוותר על הנסיגה הישראלית.

מוקדם יותר היום באיראן איימו על ישראל לסגת מלבנון עוד היום, כאשר מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, איסמעיל קאאני, קרא לישראל "לצאת מלבנון היום מרצונכם החופשי, או שתיאלצו לברוח ממנה מחר בבושה ובתבוסה משפילה". הוא הוסיף כי "לבנון היא זירה של איתנות והתנגדות, לא מגרש משחקים לכובשים. אל תשכחו את שנת 2000 ואת צוואתו ההיסטורית של חסן נסראללה בבינת ג'ביל. הבטחה זו עדיין חיה ואין ספק שאותו מחזה יחזור על עצמו שוב".