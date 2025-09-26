"החמיר את מצבה של ישראל": התגובות לנאום רה"מ באו"ם

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב היום (שישי) בזעם לנאום ראש הממשלה בנימין נתניהו במטה האו"ם בניו יורק. לפיד מסר כי "העולם ראה היום ראש ממשלה ישראלי עייף ומתבכיין, בנאום עמוס מדי בגימיקים משומשים. נתניהו לא הציג את המתווה שלו להשבת החטופים, לא הציג דרך לסיים את המלחמה, לא הסביר מדוע אחרי שנתיים החמאס עדיין לא הובס. במקום לעצור את הצונאמי המדיני - נתניהו החמיר היום את מצבה של ישראל".

נשיא המדינה יצחק הרצוג: "צודק ראש הממשלה בדבריו הרהוטים והמדויקים כנגד עלילת הג'נוסייד. עלינו לעמוד נחושים: להשיב את יקירינו החטופים הביתה בדחיפות ולבנות עתיד של תקווה וביטחון לנו ולאזור כולו".

יו"ר מפלגת כחול לבן בני גנץ הוסיף כי "ראש הממשלה תיאר באופן חד וברור את המלחמה הצודקת וההכרחית שאנו מקיימים למען ביטחוננו, וגם למען יציבות האזור והסדר העולמי. אנחנו נלחמים גם מול צביעות בינלאומית שגובלת באנטישמיות ונמשיך לעשות זאת. לצד זאת - תפקידו הראשי של ראש ממשלה הוא לא לדבר אלא לעשות. לא רק לדבר אל החטופים אלא לדאוג להשבתם. לא רק לדבר על החלפת חמאס אלא לחתור ליצירת אלטרנטיבה שלטונית. אם ניזום הצעות, אם נשתף ידידינו בקהילה הבינלאומית, אם נעשה גם בזירה המדינית - נוכל גם לרתום את העולם, ולא רק לבקר אותו".

מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים נמסר כי "ליקוי המאורות והבלבול של רה"מ נמשך. הוא ממשיך לנסות ולהשכיח את החטופים החללים בניסיון מגוחך לשכתב את ההיסטוריה. ישנם 48 חטופים וחטופה שמוחזקים בעזה. לא 20. משפחות החללים ומשפחות החטופים שיש חשש כבד לחייהם זועמות על הקראת שמותיהם של החטופים החיים בלבד".

המציאות באנגלית לא נשמעת טוב יותר. במשך 721 ימים - 48 חטופים וחטופה נמקים במעמקי מנהרות החמאס בעזה. רה"מ נתניהו בחר פעם אחר פעם לטרפד, לסכל ולהפציץ את הסיכויים להשיבם הביתה. הוא טס עד ניו יורק כדי להודות באמת הפשוטה, ובמילותיו שלו לחטופים, 'העם כולו איתכם!'. זו העת לכבד את רצון העם ולהביא להסכם מידי שישיב את כל 48 החטופים והחטופה ויסיים את המלחמה. רק אז יוכל רה"מ לסמן 'וי' על עזה במפה".

אחרי הנאום, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לעסקה ואמר כי "אני חושב שאנחנו מאוד קרובים לעסקה על עזה. אני חושב שזאת עסקה שתוציא את החטופים ותסיים את המלחמה. יהיה שלום. אני חושב שיש לנו עסקה".