לקראת הפגישה עם נתניהו: סטיב וויטקוף נחת בישראל

השליח האמריקני המיוחד סטיב וויטקוף נחת היום (שלישי) בישראל, לקראת פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הביקור מגיע על רקע המאמץ של וושינגטון לפתוח בשיחות עם איראן. נציין כי ההתפתחויות האחרונות לא מגיעות בהפתעה, כבר בסוף השבוע דיווחנו כי בישראל מעריכים שתקיפה אמריקנית באיראן כבר איננה עניין מוגמר.

אתמול דיווחנו כי וויטקוף צפוי לשמוע באופן ישיר מנתניהו, מהרמטכ"ל זמיר ומראש המוסד דדי ברנע על הקווים האדומים של ישראל. בירושלים הדאגה המרכזית היא מהסכם שלא יטפל בתוכנית הטילים של איראן ובשלוחות הטרור שלה ברחבי המזרח התיכון.

גורם המעורה בפרטים מסר אתמול ל-i24NEWS כי וויטקוף צפוי להיפגש גם עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, ככל הנראה ביום שישי באיסטנבול שבטורקיה. גורם איראני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס אישר את הפרטים. לפי דיווח ב"פייננשל טיימס", השיחות בטורקיה יעסקו בסוגיית הגרעין ולא בשאר הנושאים, כמו סוגיית הטילים הבליסטיים.

בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, ציטטה מקור יודע דבר בממשלת איראן, שהסביר: "נשיא איראן הוא זה שהורה על תחילת המשא ומתן עם ארצות הברית". בעקבות הדיווחים, שר החוץ עראקצ'י אמר: "בקרוב נראה את תוצאת עמידתו והתנגדותו של העם האיראני בזירה הדיפלומטית - איראן נחושה להמשיך בדיפלומטיה - אך ללא תכתיבים או תנאים".