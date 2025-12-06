דיפלומט מערבי ל-i24NEWS: "למרות הלחץ האמריקני - חוסר ודאות בנוגע לכוח הרב לאומי בעזה"

דיפלומט מערבי בכיר מוסר היום (שבת) כי הדיונים על השלב השני של הסכם הפסקת האש מתעכבים בצורה משמעותית. הגורם המערבי מסר כי למרות הלחץ של האמריקאים בכל מה שנוגע להקמת כוח הייצוב הבין לאומי, העניינים לא מתקדמים בקצב המצופה, והדיונים בנושא הרכב הכוח עדיין לא מתקדמים והעניינים לא ברורים.

דבריו של הדיפלומט מגיעים על רקע הצהרתו של שר החוץ הטורקי היום, שאמר כי "פירוק חמאס מנשקו בשלב הראשון עשוי להיות מטרה לא ריאליסטית ולא ניתנת לביצוע".

נזכיר ששלב ב' אמור לכלול את הנסיגה של כוחות צה"ל מעזה. ככל שזה תלוי במתווכות, טורקיה וקטאר - הן רוצות לראות גם נסיגה מלאה וגם להשאיר את חמאס חמוש על הגבולות שלנו, מה שמעלה סקפטיות בישראל. בהקשר הזה, אומר גורם מדיני בכיר: "האמריקאים רוצים את תכנית טראמפ ככתבה וכלשונה אבל רואים שבשטח זה לא עובד, האיזור כולו על אדי דלק".

הפרסום הערב מגיע בהמשך לדיווח בקבינט שישי, בו פורסם לראשונה על ידי כתבנו המדיני, גיא עזריאל, כי הנשיא טראמפ צפוי להציג את מועצת השלום שלו לעזה ב-15 בדצמבר.

