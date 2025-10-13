מנתב"ג - למשכן הכנסת: הלו"ז המתוכנן של ביקור טראמפ בישראל

נשיא ארצות הברית יקיים ביקור בזק בישראל • התחנה הראשונה היא נמל התעופה בן גוריון, ומשם הוא צפוי לעלות לירושלים • בהמשך הבוקר, הוא צפוי להיפגש עם רה"מ ועם משפחות חטופים, ולנאום בפני המליאה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בפגישתו עם נשיא טורקיה ארדואן בבית הלבן 25.09.2025
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בפגישתו עם נשיא טורקיה ארדואן בבית הלבן 25.09.2025Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקיים היום (ראשון) ביקור בזק בישראל. הוא צפוי לנחות בנתב"ג בסביבות השעה 9:20 בבוקר, ואת פניו צפויים לקבל בשדה נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה.

התחנה הבאה של הנשיא האמריקני היא כנסת ישראל, כאשר צפויה להיערך פגישה בינו לבין ראש הממשלה, בלשכתו במשכן. אחריה, טראמפ והזוג נתניהו צפויים להיפגש בכנסת עם משפחות חטופים. 

טראמפ, נתניהו, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ויושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד צפויים לנאום בישיבת מליאה מיוחדת, שתחל בשעה 11 בבוקר. טראמפ צפוי להמריא מישראל - למצרים בסביבות השעה אחת בצהריים.

