האויב של אויבי – הברית החשאית בין ישראל וסעודיה

מומלצים -

על פני השטח, הממלכה הסעודית ומדינת ישראל מגלמות שני קצוות של יריבות בלתי מתפשרת: מצד אחד, ישראל הציונית, ומנגד, סעודיה, לב ליבו של העולם המוסלמי הסוני. במשך עשרות שנים, כל מגע ביניהן נחשב לבלתי אפשרי – ואפילו לבגידה.

הסעודים הובילו את תוכנית השלום הערבית מ-2002, שקבעה במפורש: בלי פתרון לסוגייה הפלסטינית – אין שלום, ואין מגע עם ישראל. התקשורת הסעודית הרשמית גינתה את ישראל ללא הרף, ולעיתים אף האשימה אותה בקונספירציות אנטי-אסלאמיות.

אך מאחורי החומות המבוצרות של ארמון המלוכה בריאד, לקראת סוף שנות ה-2000, החל החשש מתוכנית הגרעין האיראנית להשתלט על סדר היום. עבור בית המלוכה הסעודי, איראן השיעית – ולא ישראל – הפכה לאויבת מספר אחת. וכך על פי פרסומים זרים , תחת מעטה חשאיות מוחלטת, נרקמה לה ברית מפתיעה: ראש המוסד דאז, מאיר דגן, מי שנודע בקשיחותו ונועזותו, החליט ליצור קשר עם גורמי מודיעין סעודים בכירים.

לפי פרסומים זרים מהעשור האחרון, דגן אף הגיע לביקורים חשאיים בריאד ובמקומות אחרים במפרץ, כדי לתאם פעולות מודיעיניות נגד האיום האיראני. במפגשים הללו, כך על פי הדיווחים המדינות לכאורה החליפו מידע רגיש במיוחד על מתקני הגרעין האיראניים, על יכולות הטילים של טהרן, ואפילו על בכירים איראניים שהוגדרו כסיכון לשתי המדינות.

שני הצדדים הבינו היטב את כללי המשחק: שום תמונה, שום מסמך חתום, שום תיעוד רשמי. הכל בשיחות חשאיות, פנים-אל-פנים, ללא מתווכים מיותרים. אבל שיתוף הפעולה לא הסתכם רק במידע: על פי פרסומים זרים הסעודים אפשרו למטוסים ישראליים לעבור בשטח האווירי שלהם במשימות חשאיות, חלקן תועדו בדיעבד בתקשורת הבינלאומית.

בין היתר דווח כי סעודיה התירה לחיל האוויר הישראלי לעבור בשמיה כדי לאיים או לבצע פעולות סמוך לשטח האיראני, צעד שנראה בלתי אפשרי רק שנים ספורות קודם לכן. בשנת 2011, הברית הסודית הזו קיבלה ביטוי פומבי נדיר: סעודיה רכשה מגרמניה 200 טנקי Leopard"" מודרניים.

העסקה הייתה עלולה להיחסם בקלות על ידי ישראל, לה קשרים הדוקים עם גרמניה. ואולם, ישראל לא רק שלא מנעה את העסקה – היא אף נתנה לה אור ירוק בשקט, מתוך רצון לחזק את סעודיה כמשקל נגד לאיראן.

עוד בנושא:

מבצע משה – שיתוף הפעולה החשאי בין ישראל וסודאן להצלת יהודי אתיופיה

הידידות האסורה – גולדה מאיר והמלך חוסיין

הברית הגרעינית - שמעון פרס ודרום אפריקה

ואז, בנובמבר 2020, התרחש המפגש המסקרן והדרמטי מכולם: ראש הממשלה הישראלי, בנימין נתניהו, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, נפגשו בסתר בעיר המדברית ניאום בסעודיה, בתיווכו של מזכיר המדינה האמריקני, מייק פומפאו. הסעודים מיהרו להכחיש, אך בישראל ובארה"ב אישרו בדיעבד את דבר הפגישה – מפגש היסטורי שלא דמיינו שיתקיים אי פעם.

השיחה עסקה, לפי הפרסומים, באיום האיראני המשותף, בשיתופי פעולה ביטחוניים אפשריים, ואף בתרחישי נורמליזציה עתידית בין המדינות. נכון לעכשיו, נורמליזציה מלאה עדיין לא קרתה, אבל שני הצדדים יודעים היטב שהקרח ביניהם נשבר מזמן. כך, מתחת לאפם של האזרחים בשתי המדינות, בשקט מופתי ובחשאיות מוחלטת, נוצרה ברית שכמעט בלתי אפשרי היה לדמיין.

הסעודים, שהובילו את החרם נגד ישראל, והישראלים, שנחשבו לאויביה המובהקים של האומה הערבית, הפכו לשותפים חשאיים במלחמת הצללים נגד איראן. כי במזרח התיכון, כפי שמוכיחה שוב ההיסטוריה – האויב של האויב הוא תמיד ידיד, גם אם אסור להודות בכך בפומבי.