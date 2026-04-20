פרסום ראשון: המפגש השני בין ישראל ללבנון יתקיים ביום חמישי

המפגש השני בין ישראל ללבנון יתקיים ביום חמישי הקרוב בוושינגטון, כך נודע היום (שני) ל-i24NEWS. ישתתפו בו שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר והשגרירה הלבנונית בארה"ב נדא חמאדה מעווד.

כזכור, הפסקת האש בין ישראל ללבנון נכנסה לתוקף בחצות, יום שישי האחרון, אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על כך, ולמשך עשרה ימים. ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן את השרים על כך טלפונית, רבים מהם זעמו.

גורם ישראלי בכיר מסר ל-i24NEWS כי כוחות צה"ל נשארים ברצועת הביטחון המורחבת בדרום לבנון במקביל להפסקת האש. יש תיאום עם ארה"ב לפעול נגד כל איום - גם איום מתהווה. כלומר, למרות דרישות חיזבאללה, אין נסיגה עד הגבול ואין "שקט תמורת שקט".

עוד הוסיף טראמפ כי יזמין את נתניהו וג'וזף עאון "לבית הלבן לשיחות המשמעותיות הראשונות בין ישראל ללבנון מאז 1983, זמן רב מאוד. שני הצדדים רוצים לראות שלום, ואני מאמין שזה יקרה, ובקרוב!".