הברית האפלה: בן-גוריון ופושעי המלחמה הנאצים

מדינת ישראל, שנות החמישים. זיכרון השואה טרי, הפצעים עדיין מדממים. יהודים שזה עתה ניצלו ממחנות המוות מקימים מולדת חדשה – נחושים 'לעולם לא עוד'. אך מתחת לפני השטח, דווקא בשנים הללו, התרחשה פרשה בלתי נתפסת: ישראל הצעירה מגייסת לשורותיה את אלה שלפני שנים ספורות בלבד היו רוצחי יהודים בשירות הרייך השלישי.

במוקד הפרשה המדהימה הזאת עומד לא אחר מאשר דוד בן-גוריון, האב המייסד של מדינת ישראל, מנהיג שראה את ביטחון עמו מעל הכל – גם במחיר מוסרי ובלתי אפשרי כמעט. בשנת 1949, מדינת ישראל ניצבת מול סכנה ממשית מצד מדינות ערב. המודיעין הישראלי מחפש דרכים לחדור אל לב האויב. בדמשק נמצא באותה העת אדם בשם ואלטר ראוף, קצין אס-אס לשעבר, מפלצת נאצית אכזרית במיוחד – האדם שהמציא את 'משאיות הגז' הרצחניות.

ראוף אחראי באופן ישיר לרצח אלפי יהודים בשיטות מחרידות. ובכל זאת, מדינת ישראל לא רק יוצרת איתו קשר – היא מגייסת אותו כסוכן שלה. בתמורה למידע מודיעיני על סוריה, מדינת ישראל העניקה לרוצח הנאצי הגנה מסוימת וסוג של לגיטימציה זמנית. בן-גוריון עצמו אישר את המהלך בדיעבד – מתוך הבנה צינית ואכזרית, שבמלחמת ההישרדות של המדינה החדשה אין קווים אדומים.

כעשור לאחר מכן, מצרים של ג'מאל עבד אל־נאסר מפתחת טילים בליסטיים מתקדמים בעזרת מדענים גרמנים. שוב, ישראל ניצבת בפני איום מוחשי ומסוכן. ראש המוסד, מאיר עמית, מחליט לפעול בנועזות בלתי נתפסת – והפעם היעד הוא דמות אגדית ומפוקפקת במיוחד: אוטו סקורצני, קולונל אס-אס לשעבר, ומי שכונה "האיש המסוכן ביותר באירופה".

סקורצני, שנמלט לאחר המלחמה והסתתר בספרד, הפך למטרה עבור המוסד. בשנת 1963 מתייצבים סוכנים ישראלים – חלקם ניצולי שואה בעצמם – בביתו שבספרד. באופן מדהים, אותו קצין נאצי מקבל את הצעתם של הישראלים, והופך לסוכן של מדינת היהודים. הוא סייע למוסד במבצע "דמוקלס" – חיסול או הברחת המדענים הגרמנים ממצרים. הוא חדר למעגל הפנימי של פרויקט הטילים המצרי, מסר מידע קריטי ואפילו השתתף בתכנון התנקשות בחברו לשעבר, מדען גרמני שעבד בשירות המצרים.

בתי קפה במדריד הפכו למקום מפגש של סוכני מוסד עם קצין אס-אס לשעבר, לשיחות סודיות על קפה ובירה. לא כסף הוא ביקש – רק טובות קטנות. הוא ביקש מהמוסד שיעזור לטהר את שמו, ואף ביקש שישראל תפעל להסירו מרשימת המבוקשים של צייד הנאצים שמעון ויזנטל– בקשה שלא נענתה.

למרות העבר המפלצתי שלו, ישראל קיימה איתו קשר חשאי במשך שנים. הפרשה כולה נותרה קבורה עמוק בכספות המוסד – סוד ששוחרר רק עשרות שנים לאחר מכן, והדהים את החוקרים ואת הציבור.

הברית החשאית הזאת בין מדינת ישראל לפושעי המלחמה הנאצים, ראוף וסקורצני, חושפת אמת מטרידה על מוסר ומדיניות. בן-גוריון וממשיכיו היו מוכנים אפילו ללחוץ את ידו של השטן אם זה היה תורם לביטחון המדינה. כשהאיום על קיומה של ישראל היה מוחשי, המוסר נדחק הצידה – ובאופן אירוני, אותם אנשים שרצחו יהודים בעבר – מצאו עצמם מגויסים בשירות המדינה היהודית.