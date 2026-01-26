גורם אמריקני: הממשל מוכן לעסקים, האיראנים יודעים את התנאים

גורם אמריקני אמר היום (שני) כי הממשל בארצות הברית מוכן לעשות עסקים עם איראן. "הם יודעים את התנאים, ומדובר באותם תנאים שהוצגו מאז שטראמפ נכנס לתפקידו, אנחנו פתוחים לעסקים והם יודעים מה המספר שלנו", הוסיף.

הגורם ציין כי קטאר, טורקיה ומצרים סייעו בהשבת החלל רן גואילי. "יש היסטריה, אבל המציאות היא שהיה מאמץ מאוד גדול", אמר. עוד הוסיף הגורם האמריקני: "השיקום הוא רק אם חמאס יפורז, השיחות יחלו השבוע".

בתוך כך, ב"ניו יורק טיימס" דווח כי גורמים במזרח התיכון מודאגים מכך שארצות הברית עשויה לתקוף את איראן בימים הקרובים, מתקפה שעלולה להצית מעגל של פעולות תגמול נגד בסיסים אמריקנים באזור, מצד איראן ושלוחותיה.

נושאת המטוסים האמריקנית אברהם לינקולן, מלווה בשלוש ספינות מלחמה, נכנסה לאזור האחריות של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית - שהוא המזרח התיכון. גורם אמריקני אמר כי הכלי נצא כעת במערב האוקיינוס ההודי.

"אם הבית הלבן יורה על תקיפות על איראן, נושאת המטוסים תוכל, תיאורטית, לנקוט בפעולה צבאית תוך יום או יומיים", נכתב בעיתון. בנוסף, גורמים אמריקנים אמרו ל"ניו יורק טיימס" כי ארצות הברית כבר שלחה מספר מטוסי קרב מדגם F-15E לאזור כדי לחזק את את כוחותיה.