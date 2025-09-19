בצל הדרקון: הגנרל היהודי של מאו

מומלצים -

וינה. יעקב רוזנפלד, רופא נשים מצליח, קליניקה משגשגת. ואז - 1938. הנאצים משתלטים. הוא נעצר, נשלח לדכאו ולבוכנוואלד. ובדרך נס משתחרר - בתנאי שיעזוב מיד. היעד האחרון הפתוח ליהודים? שנגחאי. עיר כאוטית, מלאה פליטים. רוזנפלד פותח מרפאה – אבל לא נשאר מאחור. יפן פולשת, סין עולה בלהבות - והוא מחליט להצטרף למאבק.

1941. הוא מתגייס לצבא הקומוניסטי. רופא אחד - אלפי פצועים. אין ציוד? הוא מאלתר: מקלות במבוק במקום מלקחיים, חמאת עיזים במקום וזלין. הוא מנתח ימים ולילות, תחת אש, מציל אלפי חיילים ואזרחים. אבל הוא לא רק מציל חיים - הוא בונה מערכת.

מקימים בית ספר לרפואה בשטחי השחרור. עד סוף המלחמה - כמעט עשרת אלפים חובשים ורופאים מוכשרים תחתיו. והם - יהפכו לגרעין מערכת הבריאות של סין החדשה. המוניטין שלו נוסק. הוא מטפל בבכירי המפלגה, צועד לצדם. וב-1947 מקבל דרגת גנרל - זר יחיד בצבא של מאו. אפילו שר בריאות זמני בממשל אזורי.

הוא צועד עם יחידות השחרור לניצחון, רואה את הדגל האדום מעל בייג'ינג. שיא חייו. אבל אז - תפנית. 1949. הוא חוזר לאירופה לחפש משפחה, ומגלה שכמעט כולם נרצחו. רוצה לחזור לסין - הגבולות נסגרים. רוצה לאמריקה - מקארתיזם חוסם אותו. נותרה לו רק ארץ אחת: ישראל.

1951. תל אביב. הגנרל של מאו עובד כרופא נשים ואורולוג באסותא. שקט, צנוע, חי בדירה קטנה. השכנים חושבים - עוד רופא עולה חדש. אין להם מושג – שבין הקירות האלה גר מי שפיקד על מערכת הבריאות של צבא מאו.

שהאיש עם המבטא הזר והחיוך הביישני – היה גנרל בצבא ששינה את סין. פחות משנה אחר כך – התקף לב. גיל 49. הוא נקבר בקריית שאול. בסין – פסלים, בתי חולים, מוזיאונים על שמו. בישראל – שכנים שהבינו את האמת רק שנים אחר כך. גיבור לאומי שם. כמעט אלמוני כאן.

בפרק הבא: ישראל קמה, סין מפנה כתף קרה – אבל מאחורי הקלעים מתחילה מלחמת הצללים.