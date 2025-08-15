האויב של אויבי: הברית החשאית של ישראל עם הכורדים

מומלצים -

שנות השישים. ישראל הקטנה, מבודדת ומוקפת אויבים, מחפשת בקדחתנות בעלות ברית חדשים, בכל מחיר. בעוד צבאות ערב מתכוננים לסיבוב הבא, ההנהגה הישראלית – ובראשה דוד בן-גוריון – פונה אל עיקרון חדש: "דוקטרינת הפריפריה".

מי שהפך במהרה לשותף המרכזי של ישראל באסטרטגיה הזו היה העם הכורדי בעיראק – עם גאה, נחוש, הלוחם כבר מאות שנים לעצמאותו. ב-1961, שליחים כורדים עושים דרכם לירושלים לפגישה חשאית עם ראש הממשלה, לוי אשכול, ועם סגן שר הביטחון הצעיר – שמעון פרס. הם מבקשים דבר אחד: עזרה במאבק נגד המשטר העיראקי.

במהרה ישראל שולחת צוותים של יועצים צבאיים, קציני מוסד ואפילו רופאים לצפון עיראק. הסיוע הישראלי לכורדים הופך לסוד הכמוס ביותר של המדינה. בין סלעי הרי הזגרוס הצחיחים, אנשי מוסד מלמדים את לוחמי הפשמרגה שיטות לחימת גרילה מתקדמות, ומספקים להם נשק, ציוד תקשורת ותרופות.

הקשר מתחזק. מולא ברזאני, המנהיג האגדי של הכורדים, מגיע בחשאי לביקורים בישראל – פעמיים לפחות בין השנים 1973-1968. הוא נפגש פנים אל פנים עם ראשי המדינה, ומבטיח: הברית הזו – בין העם היהודי לזה הכורדי – לעולם לא תישכח.

אפילו ראש המוסד מאיר עמית – מהאישים הבכירים והנערצים ביותר בעולם המודיעין הישראלי – מגיע ב-1966 להרי כורדיסטן לפגישה חשאית עם ברזאני עצמו, להראות תמיכה בלתי מסויגת. קשר של דם ושל גורל משותף נוצר. ובתמורה לסיוע, המורדים הכורדים עוזרים למדינה היהודית: יהודי עיראק, שעוד נותרו לכודים תחת שלטון דיכוי, מוברחים בחשאי דרך ההרים הכורדים לאיראן – ומשם לישראל. ברית הדמים והברחות חשאיות בהרי הצפון הפכו לחלק מיתולוגי בתולדות המוסד.

אבל בשנת 1975, באבחה פתאומית, האיראנים מפסיקים את התמיכה בכורדים, המרד קורס – והברית החשאית של ישראל מסתיימת באכזבה ובכאב.

ב-1980 ראש הממשלה דאז, מנחם בגין, חושף לראשונה את הסוד בפומבי: "כן", הוא אומר בכנסת, 'ישראל עמדה לצד הכורדים ברגעיהם הקשים', ולראשונה הציבור הישראלי שומע רשמית על הקשר המפתיע, שהושאר במשך שנים בצללים.

עשרות שנים לאחר מכן, סוכני מוסד לשעבר מספרים בהתרגשות איך נקשרו לעם הכורדי, הפכו לכמעט 'כורדים פטריוטים' בעצמם. הם לא שוכחים את האנשים ההרריים האמיצים, שראו בישראל את בעלת הברית היחידה באזור מלא אויבים.

הברית החשאית של ישראל והכורדים היא תזכורת חדה לכך שבעולם האמיתי, גאו-פוליטיקה יוצרת לפעמים חברויות בלתי צפויות. אבל גם שבריתות כאלה, שנוצרות בצללים, מותירות אחריהן געגוע, תקווה וכאב בלתי נשכח.