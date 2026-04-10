שר ההגנה של פקיסטן חוואג'ה אסיף העלה פוסט מזעזע ברשת X ובו הוא קורא להשמדה של מדינת ישראל. "ישראל היא רעה וקללה לאנושות. אזרחים חפים מפשע נהרגים על ידי ישראל, תחילה בעזה, אחר כך באיראן וכעת בלבנון - ושפיכות הדמים נמשכת ללא הפסקה. אני מקווה ומתפלל שאנשים שיצרו את המדינה הסרטנית הזו על אדמה פלסטינית כדי להיפטר מהיהודים האירופאים, יישרפו בגיהינום", כתב אסיף שמדינתו מנהלת את המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לאמירה הבלתי נתפסת הזו: "קריאתו של שר ההגנה של פקיסטן להשמדת ישראל היא שערורייתית. זוהי אינה הצהרה שניתן לסבול מצד אף ממשלה, במיוחד לא מצד ממשלה הטוענת להיות בוררת ניטרלית למען השלום". לאחר כ-12 שעות הציוץ של הפקיסטני נמחק.

כאמור, פקיסטן היא המדינה המתווכת בין איראן לארצות הברית. עם תחילתה של הפסקת האש, אמר ראש הממשלה נתניהו כי הוא תומך בהחלטת טראמפ להפסקת אש זמנית ותחילת המשא ומתן: "ישראל תומכת גם במאמצים להבטיח שאיראן לא תהווה עוד איום גרעיני, טילים וטרור על אמריקה, ישראל, שכנותיה הערביות של איראן והעולם".