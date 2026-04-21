חאבייר מכוכב אחר: נשיא ארגנטינה הוא הידיד הצבעוני ביותר של ישראל | הדברים שלא ידעתם על מיליי

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי יעלה הערב (שלישי) לרחבת הטקס בהר הרצל כדי להשיא משואה בטקס יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל. הבחירה המפתיעה במנהיג זר למעמד הממלכתי הגבוה ביותר מגיעה כהכרת תודה על שנתיים של תמיכה אסטרטגית ורגשית יוצאת דופן, שכללה הכרזה על חמאס וחיזבאללה כארגוני טרור ושינוי שם רחוב "פלסטין" בבואנוס איירס לרחוב "משפחת ביבס". אין ספק שמדובר בחבר הטוב ביותר בישראל ומגיע לו גם להדליק משואה וגם עיטור הנשיא.

היועץ שנבח מהעולם הבא

מאחורי דמותו של הכלכלן האנרכו-קפיטליסט המניף מסור חשמלי, מסתתר עולם רוחני ומיסטי שמעסיק את ארגנטינה כולה. במרכז עומד קונאן, כלב מסוג מסטיף אנגלי שהיה "אהבתו הגדולה והאמיתית הראשונה" של מיליי.

קונאן מת בשנת 2017 לאחר מחלה קשה, אך עבור הנשיא הוא מעולם לא עזב. מיליי השקיע כ-50 אלף דולרים בשיבוט גנטי של הכלב בטקסס, תהליך שהוליד חמישה כלבים משובטים להם הוא קורא "ילדיי על ארבע".

לפי הביוגרפיה "המשוגע" (El Loco) ודיווחים בתקשורת הארגנטינאית, מיליי נעזר במתקשרת בשם סיליה מלמד כדי לשוחח עם קונאן המנוח ולקבל ממנו עצות. הנשיא עצמו לא הכחיש את הקשר המיסטי ואף הצהיר כי "אם קונאן מייעץ לי בפוליטיקה, זה אומר שהוא היועץ הטוב ביותר באנושות".

הוא טוען כי דרך הכלב ודרך "התגלות ישירה" של אלוהים, אותו הוא מכנה "מספר 1", הוטלה עליו המשימה להפוך לנשיא ולהציל את המדינה.

הנשיא הציוני ביותר בהיסטוריה

מיליי, שגדל כקתולי, גילה את שורשיו היהודיים דרך סבו והפך למעריץ נלהב של תורת חסידות חב"ד. הוא לומד תורה באופן קבוע עם רבו האישי, שמעון אקסל ואחניש, המכהן כשגריר בישראל, ותועד לא פעם כשהוא מתפלל בדמעות בכותל המערבי ובקבר הרבי מליובאוויטש בניו יורק.

אף שהביע רצון רציני להתגייר, הוא הודה כי המחויבות למצוות כמו שמירת שבת אינה מתאפשרת תחת עול הנשיאות, ולכן ייתכן שישלים את ההליך באופן רשמי רק לאחר פרישתו מהחיים הפוליטיים.

תמיכתו בישראל אינה מסתכמת בסמלים. מאז נבחר בדצמבר 2023, פעל מיליי בנחישות לשחרור החטופים הישראלים וניצב לצד ישראל בפורומים הבין-לאומיים המורכבים ביותר. השרה מירי רגב הגדירה אותו כ"מופת של שותפות ונאמנות לעם היהודי", והדגישה כי הבחירה בו לשאת משואה מבטאת את גאוות אזרחי ישראל בקשר החם בין המדינות.

האריה שלוחם בממסד

אישיותו של מיליי רצופה סתירות ופרובוקציות. הוא נחשב לחיית מסך שבנתה את כוחה בתוכניות אירוח, שם הציג עמדות רדיקליות כמו תמיכה בלגליזציה של סחר באיברים בתשלום, הצעה שהוא בוחן מנקודת מבט כלכלית טהורה ללא מגבלות אתיות. יחד עם אחותו קרינה, המכונה על ידו "הבוס" ונחשבת לאדריכלית עלייתו לשלטון, הוא ממשיך להוביל קו של קיצוצים דרמטיים במנגנוני המדינה.

לפי סעיף 27א'

גם משואה וגם אות ההוקרה האזרחית הגבוהה ביותר בישראל

נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק את "עיטור הנשיא" לנשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, בטקס חגיגי שנערך אתמול בבית הנשיא בירושלים. הענקת העיטור, המהווה את ההוקרה האזרחית הגבוהה ביותר בישראל, על רקע ביקורו הממלכתי של מיליי הוועדה המייעצת לעיטור, בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס הפרופסור יורם דנציגר, המליצה פה אחד על המהלך כהוקרה על עמידתו האיתנה של מיליי לצד ישראל בזירה הבין-לאומית מאז כניסתו לתפקיד.

נשיא המדינה הדגיש בדבריו את החיבור הרגשי העמוק של מיליי לעם היהודי, שנבנה בין היתר במהלך ביקורו בקיבוץ ניר עוז בראשית שנת 2024. הרצוג הזכיר כי מיליי בחר להגיע לישראל בעיצומה של המלחמה, חודשים ספורים לאחר טבח שמחת תורה, ועמד דומע לצדו אל מול החורבן ביישובי העוטף.

הנשיא ציין כי בתקופה שבה מדינות רבות מפנות עורף לישראל, מיליי מוביל מדיניות ברורה וחד-משמעית, פועל נמרצות לשחרור החטופים ומייצג מנהיגות ציונית נועזת שאינה נרתעת מלחצים בין-לאומיים.

מיליי השיב בנאום מרגש שבו הגדיר את ארגנטינה וישראל כשותפות לשמירה על "להבת החירות" בעולם שבו החושך מאיים על הדמוקרטיות. "הידידות בינינו היא סמל לכך שגם בזמנים החשוכים ביותר, הטוב גובר על הרע, כל עוד אנו נשארים מאוחדים", אמר מיליי לאחר שקיבל את העיטור.

איך דווקא אדם בעל קווי אישיות כה חריגים, הפך לשותף האסטרטגי הנאמן והאמיץ ביותר של מדינת ישראל?

התשובה טמונה בשילוב שבין שבירת מוסכמות טוטאלית לבין מחויבות אידאולוגית חסרת פשרות. עבור מיליי, התמיכה בישראל אינה רק עניין של ריאליטי פוליטי, אלא מאבק בין "בני האור לבני החושך".

בעוד מבקריו בארגנטינה ובחול מכנים אותו "משוגע", בירושלים רואים בו נכס אסטרטגי מהמעלה הראשונה. השילוב בין התמיכה הבלתי מסויגת בביטחון ישראל לבין הנחישות שלו לשנות את הסדר העולמי בדרום אמריקה, הופך את חאבייר מיליי לידיד שאינו זקוק להסברים או להצדקות.

הערב, שעלה להר הרצל, ישראל תצדיע לאיש שהוכיח שלפעמים, כדי להיות השותף הכי שפוי בחדר, צריך קצת "טירוף" ובעיקר המון אומץ. חלקו גאון כלכלי, חלקו מנהיג מיסטי, וכולו ידיד אמת שאינו חושש להתייצב מול העולם כולו למען ירושלים.