גורמים ל-i24NEWS: מבצע במצר הורמוז יכול להאריך את המלחמה

שורת גורמים אמרו ל-i24NEWS כי המבצע האמריקני להבטחת חופש השיט במצר הורמוז יכול להאריך את המלחמה ביותר מחודש - כך דווח הערב (שלישי) במהדורה המרכזית. לפי אחד הגורמים, הפעילות עשויה להתארך "ייתכן אפילו עד חודשיים".

בשלב זה, ישראל מסייעת לארצות הברית ברמה המודיעינית, בכל הקשר למצר הורמוז, אך דבר זה יכול להשתנות בכל עת.

מוקדם יותר היום תקף, פעם נוספת, הנשיא טראמפ את המדינות החברות בברית נאט"ו ואת המדינות הנוספות שסירבו להיענות בחיוב לבקשתו לסייע בהגנה על מצר הורמוז. "איננו צריכים את עזרתן של מדינות נאט"ו או מדינות אחרות בהגנה על הורמוז - איננו זקוקים לעזרה של אף אחד", כתב בחשבונו ברשת Truth Social.

"רוב 'בנות בריתנו' בנאט"ו הודיעו כי אינן רוצות להתערב במבצע הצבאי שלנו נגד משטר הטרור של איראן במזרח התיכון - למרות העובדה שכמעט כל מדינה הצדיקה את עצם קיום הפעולה, והדגישה שאי אפשר לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני", כתב.